الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة»: تأمين صحى على أكثر من 650 ألف رأس ماشية

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية

صرح إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بأنه خلال العام الحالي بلغ إجمالي التأمين على الماشية 656870 رأس ماشية تأمين صحي عادى حر، حيث يوجد في الفترة الأخيرة إقبال كبير من المربين والفلاحين على التأمين الصحي العادى على مواشيهم لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

‏وأضاف "صابر" أن ذلك ياتي تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، ‏بضرورة نشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين والفلاحين منتجى الثروة الحيوانية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

‏وقال "صابر" إن هذا الإقبال الشديد من المربين ومنتجى الثروة الحيوانية للتأمين الصحي على حيواناتهم لثقتهم الكبيرة فى الصندوق والخدمات التأمنية الشاملة التي يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين، ‏مشيرا إلى أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية فى الآونة الأخيرة يشهد طفرة غير مسبوقة في جميع مجالاته وأنشطته وكذلك تم تدعيم محطة التسمين، أحد مشروعات غرب النوبارية التابعة لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بكميات من العجول الجاموس البلدى وكذلك عجول بقرى كولومبي للتسمين وبيع لحومها بمنافذ البيع التابعة للصندوق وتحت مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء خير مزارعنا لأهالينا والذى تنفذه الوزارة، حيث توجد منافذ ثابتة بمشروعات غرب النوبارية بمحافظة البحيرة وكذلك بطنطا محافظة الغربية وكذلك منافذ متحركة بسيارات الصندوق ويتم البيع بأسعار مناسبة طبقاً لتوجيهات السيد وزير الزراعة.

-الزراعة التأمين على أكثر علامة الف رأس ماشية

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«الزراعة»: تأمين صحى على أكثر من 650 ألف رأس ماشية

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