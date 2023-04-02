الكورة في رمضان.. الأهلي يهز شباك الترجي ثلاث مرات ببطولة الكونفيدرالية 2015

في الحادي عشر من شهر رمضان الموافق يوم 28 يونيو عام 2015 فاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد السويس الجديد وأدارها الحكم الكاميروني اليوم نيانت في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

بدأت المباراة بهدوء من الفريقين مع محاولات من لاعبي الترجي عن طر يق تحركات النيجيري إيدوك والغاني هاريسون أفول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أحمد عادل عبد المنعم ونجح الأهلي في استعادة السيطرة على وسط الملعب بعد عشر دقائق وأهدر عمرو جمال فرصة التقدم عندما تلقى كرة عرضية وسددها برأسه ضعيفة في يد الحارس معز بن شريفية ثم نجح عبدالله السعيد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 مستغلًا تمريرة خاطئة للعربي جابر لاعب الترجي وسدد الكرة على يمين بن شريفية.

بدأ الترجي الشوط الثاني بنشاط هجومي لكنه افتقد الفاعلية على المرمى بينما اعتمد الأهلي على المرتدات السريعة التي شكلت خطورة على مرمى الفريق التونسي ونجح عبدالله السعيد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعدما تلقى تمريرة حسام غالي وسدد كرة قوية في شباك بن شريفية.

في الدقيقة 69 قام الحكم بطرد حسام عاشور لاعب الأهلي لاعتدائه على لاعب الترجي دون كرة وتراجع الأهلي بعد الطرد وهاجم الترجي وأهدر صامويل أدوك فرصة هدف مؤكد بعد انفراد كامل بأحمد عادل عبدالمنعم.

دفع فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بمحمد رزق بدلًا من عمرو جمال لاستعادة السيطرة على وسط الملعب ثم أشرك مؤمن زكريا بدلًا من وليد سليمان.

وضحت خبرة لاعبي الأهلي في الدقائق الأخيرة رغم النقص العددي حيث لجأوا لتناقل الكرة لاستهلاك الوقت وشكلت هجماتهم المرتدة خطورة على مرمى الترجي واستطاع من إحداها مؤمن زكريا تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار بن شريفية.

مثل الأهلي : أحمد عادل عبد المنعم وباسم علي ومحمد نجيب وسعد سمير وصبري رحيل وعبد الله السعيد وحسام غالي وحسام عاشور ومحمود تريزيجيه " مؤمن زكريا ق 63 " ووليد سليمان " أحمد عبد الظاهر ق 87 " وعمرو جمال “محمد رزق ق 76”.