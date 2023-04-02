أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود هاشم عبدالقادر، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجامعات الأوروبية العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة الجامعات الاوروبية، وذلك في مقر وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر توقيع البروتوكول كل من: الدكتور ماجد نجم، مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية، والخبير بوحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الادارة المركزية لشؤون الوزير، الدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، العميد شريف صادق عن المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية (نادي النادي ) ، ومن مؤسسة الجامعات الاوروبية د. طارق محمد هاشم، ‏Dr. Darrell Dennis Brooks رئيس فرع جامعه وسط لانكشير بالجامعه، د. هويدا بركات عن فرع جامعة لندن بالجامعه ‏Dr. Sandrine Gomblin عن فرع جامعة لندن بالجامعة، د. مى حافظ عن فرع جامعة لندن بالجامعة.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "إن التعاون مع الجامعات الأوروبية سيشمل مجالات التنمية العلمية والثقافية والبدنية، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، لتحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الي جانب السعي لتخريج طلاب وكوادر ليصبحوا قادة ورواد يسهمون في تشكيل المستقبل لبلادهم والبشرية".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "يأتي هذا البروتوكول في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار بالشباب ورفع الكفاءة المؤسسية بكل أجهزة الدولة وكذلك تعزيز سبل التعاون بين كل شركاء التنمية في مجالات التنمية العلمية والثقافية والبدنية من خلال أنشطة التوعية والتدريب في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

تابع الدكتور اشرف صبحي : " منذ أيام قلائل تابعنا جميعا المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية، وذلك ليؤكد رؤي الدولة المصرية لإتاحة المجال لجميع المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، للاستفادة من أفضل الفرص والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية الجديدة"، ومن هذا المنطلق يتم توقيع برتوكول التعاون اليوم لبناء كوادر طلابية وشبابية على أعلى مستوى من مختلف محافظات مصر.

ومن جانبه ، وجه ا د. محمود هاشم عبدالقادر، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة الشكر لوزير الشباب والرياضة لتعاونه المستمر في بناء الكوادر الشبابية في مختلف المجالات ، مشيرا الي ان الوزارة تبذل قصارى الجهد للتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الهادفة نحو الارتقاء بالنشء والشباب في مختلف المجالات.

كما أوضح رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الجامعات الأوروبية الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف لأول مرة جامعات من التصنيفات الأولى على مستوى العالم فى استجابة واضحة لرؤية و توجيهات القيادة السياسية بالتعاقد مع الجامعات الـخمسين الاولى فى العالم، وهو ما حدث لاول مرة داخل فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية.

وأشار رئيس مجلس الامناء لمؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ان الجامعات الاوروبية كانت قد استضافت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ووفد من قيادات الوزارة وذلك في كأول زيارة رسمية لمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على ما تحتوية من قاعات تدريب ومعامل علمية ومعامل الابتكار، مبينا انه خلال تلك الزيارة تم الاتفاق على بنود برتوكول التعاون.

يذكر انه قام بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و مؤسسة الجامعات الأوروبية السيد لواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير لدي وزارة الشباب والرياضة، -وعن مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة قام بالتوقيع د. طارق محمد هاشم.