الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكورة في رمضان.. سموحة يهزم بطل المغرب والإسماعيلي يخسر أمام المريخ

مباراة سموحة والمغرب
مباراة سموحة والمغرب التطواني

خاض فريقا الإسماعيلي وسموحة مباراتين في البطولات الإفريقية يوم 11 رمضان، حيث خسر الإسماعيلى أمام المريخ السودانى في بطولة الكونفيدرالية عام 2007 وفاز سموحة على المغرب التطواني فى دوري الأبطال عام 2015.

هزيمة الإسماعيلي أمام المريخ بهدف

في الحادي عشر من شهر رمضان الموافق يوم 23 سبتمبر عام 2007 التقى الإسماعيلي مع فريق المريخ السوداني بالخرطوم في الجولة الخامسة بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وانتهت المباراة بفوز المريخ بدون رد وشهدت المباراة طرد شريف عبدالفضيل لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 90.

سجل النيجيري إيداهور أنديورانس هدف المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء ليرفع المريخ رصيده إلى عشر نقاط منفردا بصدارة المجموعة بفارق ثلاثة أهداف عن دولفين النيجيري في حين خرج الإسماعيلي المنافسة بعد توقف رصيده عند 5 نقاط.

مثل الإسماعيلي: محمد صبحي وهاني سعيد وشريف عبدالفضيل والمعتصم سالم وإسلام طاهر وسيد معوض وصمويل جونسون وحسني عبدربه ومحمد حمص ومحمد محسن أبوجريشة ومحمد فضل.

 سموحة يفوز على المغرب التطواني 3-2

 يوم 11 رمضان الموافق 28 يونيو 2015 حقق فريق سموحة فوزا مثيرا بعدما نجح  في تحويل  تأخره أمام المغرب التطواني المغربي بهدفين إلى الفوز بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية في الجولة الأولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وأدارها الحكم التونسي يوسف السرايري.

انتهى الشوط الأول بتقدم المغرب التطواني بهدفين سجلهما مرتضى فال وأحمد جحوح في الدقيقتين 6 و12 وفي الشوط الثاني انتفض سموحة وسجل صلاح أمين الهدف الأول في الدقيقة 66 وأضاف هيرمان كواو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و74.

مثل سموحة: المهدي سليمان ومانسو كواكو "أحمد فوزي ق83" والسيد فريد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومصطفى طلعت "عمرو المنوفي ق35" وإبراهيم عبدالخالق وأحمد نبيل مانجا وأحمد شكري وهاني العجيزي "هيرمان كواو ق62" وصلاح أمين.

بطولة الكونفيدرالية الاسماعيلى دورى ابطال افريقيا سموحة صلاح أمين

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