بعد رحيل كونتي.. 6 مدربين بدون أندية في أوروبا

ودّع الإيطالي أنطونيو كونتي، فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد الرحيل عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وكان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد أعلن خلال الأيام الماضية، إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي عن منصبه كمدير فني للفريق.

وتأتي إقالة كونتي لينضم إلى الأسماء الكبيرة التي تم إقالتها في الأيام الماضية، بجانب جوليان ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ الألماني.

- مدربون بلا أندية في الوقت الحالي

ونستعرض لكم أبرز المدربين الذين يتواجدون خارج نطاق العمل في الوقت الحالي، وذلك على النحو التالي:

1- الإيطالي أنطونيو كونتي

أُقيل أنطونيو كونتي من منصبه في تدريب توتنهام هوتسبير، بعد تصرحات نارية انتقد خلالها إدارة النادي.

وكان قد تولى تدريب العديد من كبار الأندية الأوروبية، مثل يوفنتوس، إنتر ميلان، تشيلسي وغيرهم، بجانب تدريب منتخب إيطاليا، حصد خلالهم 8 ألقاب مختلفة.

وبعد رحيل "كونتي"، أشارت التقارير الصحفية إلى احتمالية عودته إلى الدوري الإيطالي، وتدريب أحد ناديي إنتر ميلان أو يوفنتوس في حال رحيل المدربين.

أنطونيو كونتي

2- الألماني يوليان ناجلسمان

بقرار مفاجئ للجميع، أعلن نادي بايرن ميونخ إقالة يوليان ناجلسمان عن منصبه كمدير فني للفريق في مارس 2023، بعدما قاد الفريق نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.

ولكن التقارير الصحفية أفادت بعد ذلك، أن إقالة ناجلسمان جاءت بسبب وجود مشكلات في التعامل مع اللاعبين.

وقاد "ناجلسمان" تدريب أندية هوفنهايم، لايبزيج وبايرن ميونخ، ولكنه حصد ثلاث ألقاب مع العملاق البافاري.

ويُعد ناجلسمان، صاحب الـ35 عامًا، أحد المدربين المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد، في حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يوليان ناجلسمان

3- الفرنسي زين الدين زيدان

وعلى ذكر نادي ريال مدريد، فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يزال بلا ناديًا حتى الآن، بعد رحيله عن تدريب النادي الملكي في عام 2021، ورغم تقدم العديد من الأندية بعروض للتعاقد معه، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكنه رفض.

وكان زيدان يأمل في تدريب منتخب فرنسا، بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، بعدما تم تجديد عقد ديديه ديشامب.

ونوّهت التقارير الصحفية، أن زيدان قد يعود إلى تدريب ريال مدريد لفترة ثالثة، في حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في فترتين، الأولى من 2016 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، وتوّج معهم بـ11 لقبًا مختلفًا.

زين الدين زيدان

4- الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

أُقيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه في تدريب باريس سان جيرمان في يوليو 2022، وتوّج معهم بثلاث ألقاب.

ودرّب بوكيتينو العديد من الأندية خلال مسيرته التدريبية، مثل إسبانيول، ساوثهامبتون، توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان.

ويُعد بوكيتينو مُرشحًا لتدريب ريال مدريد في الموسم القادم، في حال رحيل كارلو أنشيلوتي.

ماوريسيو بوكيتينو

5- الإسباني رافائيل بينيتيز

قرر نادي إيفرتون إقالة رافائيل بينيتيز عن منصبه كمدير فني للفريق في يناير 2022، بسبب تراجع نتائج الفريق.

وتولى رافائيل بينيتيز تدريب عددًا من الأندية، على رأسهم ليفربول، تشيلسي، نيوكاسل يونايتد، نابولي وفالنسيا، وتوّج معهم بـ12 لقبًا.

رافائيل بينيتيز

6- الإسباني لويس إنريكي

رحل لويس إنريكي عن تدريب منتخب إسبانيا، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وحصد إنريكي 9 ألقاب خلال مسيرته التدريبة، حيث تولى تدريب أندية روما، برشلونة وسيلتا فيجو بجانب المنتخب الإسباني.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى اهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع لويس إنريكي، في حال رحيل بيب جوارديولا في نهاية الموسم الجاري.