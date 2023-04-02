الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم، حيث يستأنف فرق “البريميرليج” مباريات الأسبوع الـ 29 من جولات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم، بعد أن انطلقت أمس وتستمر حتى غدا الاثنين حيث شهدت المباريات الافتتاحية للجولة الحالية منافسة شرسة وأثرت النتائج على ترتيب الفرق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفرق

نقاط

1

أرسنال

29

23

3

3

70

27

+43

72

2

مانشستر سيتي

28

20

4

4

71

26

+45

64

3

مانشستر يونايتد

26

15

5

6

41

35

+6

50

4

توتنهام

28

15

4

9

52

40

+12

49

5

نيوكاسل

26

12

11

3

39

19

+20

47

6

برايتون

26

12

7

7

49

34

+15

43

7

برينتفورد

28

10

13

5

46

37

+9

43

8

ليفربول

27

12

6

9

48

33

+15

42

9

أستون فيلا

28

12

5

11

37

39

-2

41

10

فولهام

28

11

6

11

39

39

0

39

11

تشيلسي

28

10

8

10

29

30

-1

38

12

كريستال بالاس

29

7

9

13

24

39

-15

30

13

ولفرهامبتون

29

7

7

15

23

42

-19

28

14

نوتنغهام فورست

28

6

9

13

23

50

-27

27

15

بورنموث

28

7

6

15

27

55

-28

27

16

ليدز يونايتد

28

6

8

14

36

48

-12

26

17

إيفرتون

28

6

8

14

22

40

-18

26

18

ليستر سيتي

28

7

4

17

39

49

-10

25

19

وست هام

26

6

6

14

24

34

-10

24

20

ساوثهامبتون

28

6

5

17

23

46

-23

23

بعد هزيمة اليوم| موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2023

جوارديولا بعد الفوز على ليفربول: لعبنا لقاء مثاليا من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة

مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

وست هام وساوثهامبتون

وتستأنف اليوم مباريات الجولة الـ29 و يبدأها فريقى وست هام وساوثهامبتون في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد

و في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم تنطلق المباراة التي تجمع فريقي نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

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