جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم، حيث يستأنف فرق “البريميرليج” مباريات الأسبوع الـ 29 من جولات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم، بعد أن انطلقت أمس وتستمر حتى غدا الاثنين حيث شهدت المباريات الافتتاحية للجولة الحالية منافسة شرسة وأثرت النتائج على ترتيب الفرق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق نقاط 1 أرسنال 29 23 3 3 70 27 +43 72 2 مانشستر سيتي 28 20 4 4 71 26 +45 64 3 مانشستر يونايتد 26 15 5 6 41 35 +6 50 4 توتنهام 28 15 4 9 52 40 +12 49 5 نيوكاسل 26 12 11 3 39 19 +20 47 6 برايتون 26 12 7 7 49 34 +15 43 7 برينتفورد 28 10 13 5 46 37 +9 43 8 ليفربول 27 12 6 9 48 33 +15 42 9 أستون فيلا 28 12 5 11 37 39 -2 41 10 فولهام 28 11 6 11 39 39 0 39 11 تشيلسي 28 10 8 10 29 30 -1 38 12 كريستال بالاس 29 7 9 13 24 39 -15 30 13 ولفرهامبتون 29 7 7 15 23 42 -19 28 14 نوتنغهام فورست 28 6 9 13 23 50 -27 27 15 بورنموث 28 7 6 15 27 55 -28 27 16 ليدز يونايتد 28 6 8 14 36 48 -12 26 17 إيفرتون 28 6 8 14 22 40 -18 26 18 ليستر سيتي 28 7 4 17 39 49 -10 25 19 وست هام 26 6 6 14 24 34 -10 24 20 ساوثهامبتون 28 6 5 17 23 46 -23 23

مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

وست هام وساوثهامبتون

وتستأنف اليوم مباريات الجولة الـ29 و يبدأها فريقى وست هام وساوثهامبتون في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد

و في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم تنطلق المباراة التي تجمع فريقي نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.