السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا بعد الفوز على ليفربول: لعبنا لقاء مثاليا من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة

جوارديولا
جوارديولا

أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، على فريقه بعد الفوز على ليفربول اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف في قمة البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات ما بعد اللقاء: “لقد كان أفضل أداء منذ 7 سنوات، اليوم قدمنا لقاء استثنائي منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 93”.

وأضاف: “أسلوب اللعب كان مثالي أمام فريق كان المنافس المباشر في السنوات الماضية، دائما نعاني لإيجاد طريقة أمام تحولاتهم الهجومية”.

واعتذر جوارديولا عن لقطة احتفاله أمام لاعبي ليفربول خلال اللقاء.

الفوز رفع رصيد السيتي إلى 62 نقطة في وصافة الترتيب، بينما وقع ليفربول في المركز السادس بـ43 نقطة.

نجمنا المصري محمد صلاح شارك أساسيًا في التشكيل وسجل هدفًا وخرج بديلًا في الدقيقة 70.

أبرزها صلاح ومحرز.. 7 أرقام وحقائق من قمة ليفربول والسيتي

 

- أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل ضد مانشستر سيتي في 4 مباريات مختلفة في الموسم ذاته.

- انفرد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين للريدز خارج ملعبهم بـ56 هدفًا بعدما فض الشراكة مع مايكل أوين.

-رياض محرز أصبح أكثر لاعب إفريقي يقدم تمريرات حاسمة بـ56 تمريرة في تاريخ البريميرليج.

-هدف دي بروين الثاني على ليفربول أسرع هدف يسكن شباك الريدز في الشوط الثاني منذ 2011.

-ليفربول خسر 5 مباريات في 2023 بالبريميرليج، أكثر من خسائره بالكامل في الموسم الماضي.

-بقيادة جوارديولا.. السيتي يحقق أسرع 100 فوز لفريق على ملعبه 

 

الأفضل في ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

 

وجاءت أرقام صلاح في لقاء السيتي كالآتي:

الدقائق: 70

الأهداف: 1

التسديد على المرمى: 1

تسديدات تم إيقافها: 1

لمس الكرة: 17

عرضيات: 1

التمريرة: 10 من 12 تمريرة صحيحة بنسبة 83%

فقد الاستحواذ: 4

جوارديولا يب جوارديولا ليفربول السيتى صلاح

الأكثر قراءة

السيسي لأحد الجنود: «معاك 10 شهور في الجيش ولازم تطلع من هنا بشهادة تعليمية»

الرئيس السيسى يحث الجنود بالقناة على التدريب الدائم وعدم الخوف (فيديو)

السيسى لأحد الجنود: «كنت بقعد فى الجيش 40 يوم وأنزل 5 أيام إجازة» (فيديو)

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للعاملين بقطاع البترول

بعد عثور محمد رمضان على بلال شامة.. مفاجأت في الحلقة 10 من«جعفر العمدة»

اليوم.. إذاعة الحلقة العاشرة من مسلسل «الصفارة» لـ أحمد أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا