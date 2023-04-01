جوارديولا بعد الفوز على ليفربول: لعبنا لقاء مثاليا من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة

أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، على فريقه بعد الفوز على ليفربول اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف في قمة البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات ما بعد اللقاء: “لقد كان أفضل أداء منذ 7 سنوات، اليوم قدمنا لقاء استثنائي منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 93”.

وأضاف: “أسلوب اللعب كان مثالي أمام فريق كان المنافس المباشر في السنوات الماضية، دائما نعاني لإيجاد طريقة أمام تحولاتهم الهجومية”.

واعتذر جوارديولا عن لقطة احتفاله أمام لاعبي ليفربول خلال اللقاء.

الفوز رفع رصيد السيتي إلى 62 نقطة في وصافة الترتيب، بينما وقع ليفربول في المركز السادس بـ43 نقطة.

نجمنا المصري محمد صلاح شارك أساسيًا في التشكيل وسجل هدفًا وخرج بديلًا في الدقيقة 70.

أبرزها صلاح ومحرز.. 7 أرقام وحقائق من قمة ليفربول والسيتي

- أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل ضد مانشستر سيتي في 4 مباريات مختلفة في الموسم ذاته.

- انفرد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين للريدز خارج ملعبهم بـ56 هدفًا بعدما فض الشراكة مع مايكل أوين.

-رياض محرز أصبح أكثر لاعب إفريقي يقدم تمريرات حاسمة بـ56 تمريرة في تاريخ البريميرليج.

-هدف دي بروين الثاني على ليفربول أسرع هدف يسكن شباك الريدز في الشوط الثاني منذ 2011.

-ليفربول خسر 5 مباريات في 2023 بالبريميرليج، أكثر من خسائره بالكامل في الموسم الماضي.

-بقيادة جوارديولا.. السيتي يحقق أسرع 100 فوز لفريق على ملعبه

الأفضل في ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

وجاءت أرقام صلاح في لقاء السيتي كالآتي:

الدقائق: 70

الأهداف: 1

التسديد على المرمى: 1

تسديدات تم إيقافها: 1

لمس الكرة: 17

عرضيات: 1

التمريرة: 10 من 12 تمريرة صحيحة بنسبة 83%

فقد الاستحواذ: 4