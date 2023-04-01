السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد هزيمة اليوم| موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2023

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق ليفربول إلى هزيمة ثقيلة في مباراته التي انتهت منذ قليل أمام فريق نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف، ليعزز مانشستر سيتي موقعه في جدول الدوري بينما يواصل الريدز سقوطه في وتأخره في ترتيب الدوري بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2023

ويهتم جمهور ومتابعي مباريات الدوري الإنجليزي في مصر والعالم، بمعرفة موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي، حيث إنها الأمل الأخير في عودة الريدز إلى المربع الذهبي للدوري في حال تعويض خسارته وفترة الانتكاسات، ويعاود الانتصارات مرة أخرى.

وموعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل الجاري حيث يواجه خلالها الريدز فريق نادي تشيلسي وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ8 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تنطلق المباراة من استاد ستامفورد بريدج فى تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وفي تمام 10:00 بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 8:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ترتيب ليفربول و مانشستر يونايتد في الدوري بعد مباراة اليوم

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه 

الفرق

نقاط

1

أرسنال

29

23

3

3

67

26

+41

72

2

مانشستر سيتي

28

20

4

4

71

26

+45

64

3

مانشستر يونايتد

26

15

5

6

41

35

+6

50

4

توتنهام

28

15

4

9

52

40

+12

49

5

نيوكاسل

26

12

11

3

39

19

+20

47

6

برايتون

26

12

7

7

48

33

+15

43

7

برينتفورد

28

10

13

5

45

36

+9

43

8

ليفربول

27

12

6

9

48

33

+15

42

9

فولهام

28

12

6

10

39

37

+2

42

10

تشيلسي

27

10

8

9

29

28

+1

38

11

أستون فيلا

27

11

5

11

35

39

-4

38

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