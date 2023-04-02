أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تقفز إلى 2.78 مليار جنيه خلال 8 أشهر

أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 182% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 2.78 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل أرباح بلغت 987.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ8 أشهر إلى 2.91 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يُشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 1.79 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 717.76 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.99 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.11 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.