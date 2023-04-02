الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عكاظ: مصر والسعودية تتمتعان بثقل وقوة وتأثير عربيًا وإسلاميًا ودوليًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز

نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية، تقريرًا حول العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، في ظل التطورات المهمة التي تشهدها مؤخرًا.

وسلطت «عكاظ»، في تقرير لها بعنوان «العلاقات السعودية- المصرية.. من التعاون إلى الشراكة»، والمنشور فجر اليوم، الأحد، الضوء على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر  بين القاهرة والرياض تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. 

شراكة استراتيجية راسخة بين مصر والسعودية

وقالت: "تتميز هذه العلاقات بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري، فضلاً عن الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهادفة لتبادل الآراء التي تهم الرياض والقاهرة، ما أسهم في ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة".

وأوضحت أن العلاقات بين مصر والسعودية تتميز بشراكة استراتيجية راسخة عبر تأسيس مجلس التنسيق السعودي- المصري، بالإضافة إلى الاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية في البلدين. 

تنسيق وتشاور سياسى مستمر

وأشارت إلى أن ذلك المستوى من التعاون الاستراتيجي جاء بدعم وتوجيه من قيادات البلدين، تحديدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وتابعت: "تتمتع المملكة ومصر بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، ما يعزز من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسي المستمر بينهما، لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسِّلم الدوليين".

وأشارت «عكاظ» إلى أن المملكة تسهم في تعزيز جهود مصر التنموية عبر الدعم الذي تقدمه من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي بلغت فيمته 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعًا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها.

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العلاقات المصرية السعودية: شراكة راسخة وتنسيق مشترك

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