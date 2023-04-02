إعلان حالة التأهب.. «القاهرة الإخبارية» ترصد لقطات حية من مخلفات الإعصار بواشنطن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات حية من مخلفات الإعصار الذي ضرب ولايات الغرب الأوسط الأمريكي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، ولقي الرابع مصرعه وأصيب العشرات.

وأدت عاصفة شديدة إلى انهيار سقف مسرح خلال حفل لموسيقى الروك، في ولاية إلينوي الأمريكية.

وقال التقرير إن مستشفى أركنساس للعلوم الطبية في المنطقة، قد أعلن حالة التأهب من المستوي الأول للإصابات الجماعية بعد أن ضرب إعصار عاصمة الولاية والمدينة الأكثر أكتظاظا بالسكان.

وقالت هيئة الإطفاء المحلية إن نحو 260 شخصًا كانوا في مسرح أبولو، في بلدة بلفيدير، عندما انهار السقف في الساعة 19:55 بالتوقيت أمريكا.

وضرب إعصار كبير مدينة ليتل روك عاصمة ولاية أركنساس، ما أدى إلى انقلاب السيارات وتحطم أسطح المنازل واقتلاع الأشجار.