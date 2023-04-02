رفع 600 طن مخلفات وإزالة 29 حالة تعدٍ بقرية طوخ الخيل بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل قامت برفع 600 طن مخلفات وقمامة ورصد وإزالة بالمهد ٢٩حالة تعدٍ زراعة وأملاك دولة، وتحرير ١٠٠ محضر مخالفة مباني والموافقة على ٧مشاريع متنوعه خلال شهر مارس المنقضي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل قامت تحت إشراف محمد جابر رئيس القرية وفريق العمل المساعد، برصد وإزالة ١٨حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة ١٢ قيراطا تقريبا و١١ حالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بمساحه ٦٠٠متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حفاظا على أملاك الدولة، كماتم تحرير١٠٠محضر مخالفة مباني بدون ترخيص وإقرار إيقاف فانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨م.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم البيئة بالوحدة المحلية بالقرية كثف من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية، وقام برفع ٦٠٠ طن من التراكمات والمخلفات الزراعية والقمامه المتراكمة بالقرية والقرى التابعة لها ونقاط التجمع؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن قسم الإنارة بالقرية وأصل أعماله الفنية وقام بتركيب ٢٠ كشافاً جديدً، و٣٥ لمبة ليد جديدة وشد أسلاك بطول ٥٠٠ متر وتركيب ٩ خلابا جديدة، لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية ليلا وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال والحملات والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الإدارات الحكومية والوحدات المحلية بمدينة المنيا والمراكز المختلفة، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لإدارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والقرى والأحياء لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.