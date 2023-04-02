الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل مسئولى قسم الأطفال بالمستشفى الدولى للتحقيق

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ الدقهلية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  بجوله تفقدية مفاجئة لمستشفى الدولي بالمنصورة في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضي والمصابين المترددين علي المستشفى، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى ، و محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.
 

وقرر المحافظ إحالة مسئولي قسم الأطفال وعناية الأطفال للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة بسبب الإهمال والتقصير في العمل ووجود القسم في حالة من عدم النظافة والانضباط .
 

وكلف مختار مدير المستشفى بسرعة حل كافة مشاكل المرضي والمصابين من خلال التنسيق مع التأمين الصحي لإنهاء كافة الأوراق المتعلقة بالمرضى لإجراء العمليات وإنهاء قوائم الانتظار.

 

 جاء ذلك بعد أن التقى إحدى المواطنات واستمع الي شكواها من عدم إنهاء الأوراق الخاصة بعلاج ابنتها من التأمين الصحي .

 

ووجه المحافظ مدير المستشفى بسرعة إنشاء مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى لتلقي طلبات وشكاوى المرضى وحلها مع الجهات المعنية سواء التأمين الصحي أو قرارات العلاج علي نفقة الدولة، كما وجه بسرعة إنشاء أماكن انتظار وكافتريا للمواطنين المصاحبين للمرضى لعدم حدوث تكدس داخل المستشفى.
 

وشدد مختار علي تأدية الخدمة الطبية علي أكمل وجه للمرضى والمصابين بكل أمانة وإخلاص لأن هذا واجب وطني علي جميع الأطباء.
 

كما أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إنتهاء فعاليات الدورة التدريبية حول  الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا لأطباء مستشفيات الحميات و مديري المتوطنة و مسئولي الملاريا وبائي بالإدارات الصحية.

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مستشفى الدولي المنصورة

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