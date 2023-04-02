رسالة الإمام الحلقة 10.. ابن الوالى يعرض على الشافعى منصب القاضى

انتهت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "رسالة الإمام" الذي يحاكي السيرة الذاتية للإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقدم دور البطولة الفنان خالد النبوى، بتواجد الشافعي داخل المسجد ويلتف حوله الناس ويشرح لهم فقه الصلاة ثم يطلب من الشافعي أحد المتواجدين بالمزيد عن فقه الصلاة ليرد الشافعي بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ".

ويظهر في الجهة المقابلة شابا ساخرا من الشافعي قائلا جئت لتعلمنا كيف نصلي، فيرد عليه الشافعي متسائلا بما المقصود بفاتحة الكتاب، فيخطئ الشاب في الرد وينفعل على الجميع قائلا كيف تسمعون لمن قام بإدخال النجاسة المسجد مشيرا إلى الجلد المدبوغ وهو الكتاب المدون عليه فقة الإمام الليث.

وخلال الحلقة العاشرة يذهب السّرى - أحد رجال ابن الوالي، إلى الأحواف ويقابل صهيب الحوفي وهنا يتعجب الأخير من قدوم السرى، ويسأله إن كانت تلك شجاعة أم تهور، فالأحواف متحفزون للثأر من قاتلى "شكلب"، وهنا يخبره السرى بأن صيدهم مشترك، فابن الوالى أصبح فاسدًا يحتاج إلى ضربة قوية حتى ينتزع انتزاعا.

وخلال أحداث الحلقة العاشرة توجه أبو بشر مستشار ابن الوالى إلى دار الإمام الشافعى، ويخبره بأن الفساد انتشر في الأرض، المغرضون انتشروا بين أهل الفسطاط، والأمور ليست على ما يرام وهذا خطر على الجميع، فقال الشافعى قائلا: ماذا تريد.. لماذا أرسلك ابن الوالى؟ ويرد عليه مستشار ابن الوالي بأنه لم يرسله وجاء ليعالج سوء الفهم تقرّيب المسافات بينهم، ليرفض الشافعي متسائلا: ومن قال إننى أريد تقريب المسافات ؟!

فيرد أبو بشر مستشار ابن الوالى بأن يريد يستشيره فى أمور القضاء قائلا: هذا سيوقف سفك الدماء، ويرفض الشافعي عرضه وهو يقول له: "وأحكم بما يرضى الله أم تملون علي الأحكام؟ بئس البضاعة التي تلقيها أمامي".

ويذاع "رسالة الإمام" الحلقة التاسعة، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.