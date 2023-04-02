الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تجاوزات من جماهير الأهلى فى مباراة الهلال

الأهلى والهلال
الأهلى والهلال

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وجود تجاوزات من الجماهير في مبارة الأهلي والهلال السوداني،  والتى أقيمت باستاد القاهرة بتاريخ أول إبريل الجارى.

 

 وأكد المصدر أنه بالفحص تبين أنه تم تركيب مقطع صوتى قديم منذ عام 2013 على مقطع فيديو تم تصويره من داخل الاستاد.


وأوضح المصدر أن المباراة لم تشهد أية تجاوزات وأن ذلك يأتى فى إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية وإحداث الوقيعة بينهم وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى المقطع المشار إليه.

استاد القاهر الاهلي والهلال السوداني إحدى الصفحات الأخوان الإرهاب الهلال السوداني التواصل الاجتماعي الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الكرة المصرية

الأكثر قراءة

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

هل تؤثر الاستراتيجية الجديدة للخارجية الروسية على علاقاتها مع دول العالم؟

الناتو: المقاتلات الفنلندية تتدرب مع طائرات الحلف فوق سماء البلطيق

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تجاوزات من جماهير الأهلى فى مباراة الهلال

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان فى المسجد الأحمدى بطنطا

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعا ضد التعديلات القضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ