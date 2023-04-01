عمرو الوردانى يوضح التربية السليمة على قواعد الإسلام الصحيح

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، التربية السليمة على قواعد الإسلام الصحيح، قائلًا: "إنه قمنا بتحليل البيوت التي قامت بتربية أبنائها، حيث يوجد بيت ربى ابنه على طاعة الله عز وجل".

وأضاف الورداني خلال تقديمه برنامج البيت، المذاع عبر فضائية الناس، أن الوالد في هذا المنزل كان دائمًا ما يقول لابنه، بأنه عليك أن تسعى وأن تصلي وتعبد الله عز وجل، لأنه عز وجل هو الذي يرزقك، متابعًا: "الولد حس إنه عبد، كما قال له والده لا تسمح لأحد أن يهينك، لأنك أنت الذي كرمك الكريم، فلا تقبل إهانة من أحد".

وأشار إلى أن الابن تربى في هذه الحالة على أنه مكرم، وأن الكون مسخر له، كما علمته أسرته أن يسير في طريقه وأنه سيجد كل شيء يتيسر وأن الله سبحانه وتعالى سييسر له كل شيء، وبالتالي عاش الابن على أن الحياة تدعمه وليست واقفة في طريقة، كما علموه أيضًا أن يزرع الحب ويقول يا رب، فعاش على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيحقق له نتائج أكبر مما هو يطلبها.