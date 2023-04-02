سره الباتع الحلقة 11.. أحمد صلاح السعدني يقرر تسليم نفسه للفرنسيين

شهدت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل سره الباتع قرار «حامد» والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، تسليم نفسه للفرنسيين، بعد هروبه من المحاكمة، لاتهامة بقتل 3 من الجنود الفرنسيين، وجاء ذلك بسبب خوفه على أهل قريته، الذين هاجمهم الفرنسيين، وقتل منهم الكثير، وأسر آخرين.



تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع





ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.