الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«الجيل»: حديث الرئيس السيسي مع الجنود بسيناء أبوي

ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، أهمية زيارة الرئيس السيسي اليوم لسيناء الغالية والارتكازات الأمنية شرق القناة وتناوله طعام الإفطار مع ضباط وجنود قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيش الثاني والثالث الميداني، وفي ذكرى انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر الذي عبرنا فيه القناة وحطمنا خط بارليف المنيع وحررنا فيها الأرض المباركة.

وأشار الشهابي، إلى أن زيارة الرئيس تعلن للدنيا كلها أن معركة الوطن ضد الإرهاب لا تقل روعة وتأثيرا عن معركتها لتحرير سيناء وأن زيارته لها فى يوم انتصار العاشر رمضان يعنى أن المعركة ممتدة من العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973 وحتى العاشر من رمضان الأول من أبريل 2023، وان يوم العاشر من رمضان هو يوم الانتصار فى معركة تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ومعركة تطهير الأرض من الإرهاب.

وأضاف المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية “ناجي الشهابي”، أن حديث الرئيس السيسي مع ضباط وجنود القوات المسلحة في زيارته اليوم كان من القلب ولم يكن حديث القائد الأعلى للقوات المسلحة فحسب ولكنه كان حديث الأب لابنائه، الذي يعرف قدر وقيمة التضحيات التي بذلوها ويبذلونها.

مضيفاً “الشهابي” أن الرئيس السيسي أرسل عدة رسائل في حديثه الأبوي وأهمها نجاح الدولة وقواتها المسلحة وشرطتها فى تطهير الوطن من الإرهاب الأسود مشيراً إلى أن تفقد الرئيس التمركزات الأمنية في حد ذاتها إشارة لا تخطئها أعين المراقبين والمتابعين على وأد واستئصال الإرهاب الأسود المسلح من الأرض المقدسة التي بارك الله حولها.

وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر بإشادة الرئيس السيسي بدور مشايخ وأبناء سيناء، والذي أكد فيها الرئيس أنه كان دور مهم جداً على امتداد تاريخ الوطن وخاصة في معاونة الدولة والجيش المصرى العظيم في حرب الوطن المقدسة ضد الإرهاب الأسود المسلح.

ووجه رئيس حزب الجيل ناجى الشهابي التحية إلى أرواح شهداء مصر في معاركها المختلفة سواء شهداء معركة تحرير الأرض فى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر أو في معارك الوطن للحفاظ على الدولة وتطهيره من الإرهاب الأسود المسلح كما وجه تحية الاحترام والتقدير للمصابين وأسر الذين يحملوا أوسمة في أجسادهم تؤكد شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم من أجل الوطن الغالي.

ناجي الشهابي حزب الجيل المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية سيناء انتصار العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: نصر أبوزيد.. طفل يصاحب القرآن وتعانده أقداره

على لطفى وياسر إبراهيم يشتبكان مع لاعبى الهلال

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويخفض الأسعار ويجذب المستثمرين

قرابين التطرف التوراتي.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

أيادى البناء لا تتوقف.. «الدستور» تتابع سير العمل فى «المونوريل» و«القطار السريع»

وجبات متكاملة من «التحالف الوطنى للعمل الأهلى» للأسر الأولى بالرعاية: «فطاركم وسحوركم علينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتي.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

صور

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

ندوة شرنقة يوسف شاهين دار أطياف بحضور الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ