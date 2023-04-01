الحلقة العاشرة من مسلسل الكتيبة 101.. الدكتور وحيد يشنق عمه ويقتل ابنه

عملية خسيسة كشفت عنها الحلقة العاشرة من مسلسل الكتيبة 101 توضح تجسيد معنى الخيانة والخسة في هؤلاء الأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى الجماعات التكفيرية.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

وخلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 ، ظهر ذلك بما فعله الدكتور وحيد وابن عمه كمال في عمهما الشيخ سالم وابنه بقتلهما بصورة بشعة في غيااب لمعان العرق وصلة الدم، وذلك لإثبات ولائهما للجماعة التكفيرية استعدادًا للانضمام لها.

شنقًا بالحبل وضغطًا على ظهره بقدمه نفذ وحيد فعلته الشنعاء في عمه الشيخ المسن، وذلك بعد أن انقض عليه أثناء سيره بالسيارة هو وابنه فأسقطه أرضًا، وذلك بعد سيل من الرصاصات أطلقها عليه هو ووكمال من أجل أن تتوقف السيارة.

تفاصيل احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10



أصيب أولًا ابن الشيخ سالم "محمد" الذي كان يقود السيارة وجواره ابيه ليسقط على الأرض وسط صرخات من الشيخ "محمد.. ولدي.. محمد" ثم يأتي وحيد وكمال إليهما وينفذ وحيد فعلته في الشيخ سالم وسط توسلات من الابن "بلاش ابي..اضربني" إلى أن يسقط الشيخ سالم في دماؤه وسط كلمات منه لوحيد "خائن مثل أبيك" ثم رصاصة أخيره من كمال تسقط جواره ابنه محمد قتيلًا.

ينتزع وحيد "فتحي عبد الوهاب" خاتم الشيخ سالم من جثته بقوه، وينظر إلى كمال بعلامات للنصر، ثم يشهر البندقية في السماء مطلقًا عدة رصاصات وكأنه احتل السيطرة على المنطقة.

وكان قد عرض التكفيري أبو أسامة على الدكتور وحيد العمل معهم "التنظيم الإرهابي" مفاجئًا إياه بأنه يعرف تفاصيل عنه زواجه، وأخفاؤه ذلك عن عمه.

وذكر أبو أسامة للدكتور وحيد أن الجماعة تعلم بذكاؤه وسرعة بديهته، وجرأته لذا تحب أن يعمل معه.

وبعد حدوث مشادة بين الدكتور وحيد وعمه الشيخ سالم، وافق وحيد على الانضمام إلى الجماعة ولكن اشترط عليه أيو أسامة قتله لعمه الشيخ سالم لضمان جديته في الانضمام للجماعة وولائه لها.

والشيخ سالم هو أحد كبار شيوخ سيناء الذي عرف بوطنيته وشهامته، بينما كان له شقيق وهو والد الدكتور وحيد خائن ومتعاون مع أعداء الوطن.

قصة مسلسل الكتيبة 101



يُذكر أن الكتيبة 101 استطاعت تقديم 300 شهيد من أبطالها نتيجة هجوم مجموعة أنصار بيت المقدس عليها عام 2015، ولكثرة وخطورة الهجمات عليها سميت باسم "الطريق إلى الجنة.



‏ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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