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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكتيبة 101 الحلقة 10.. وحيد وكمال يقتلان الشيخ موسى الدلح ونجله

الكتيبة 101
الكتيبة 101

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 قيام التكفيري كمال الذي يعمل في التهريب مع بفتح النار على الشيخ موسى الدلح أثناء استقلاله سيارة بصحبة نجله حسن، والذي توفي، وفوجئ الشيخ موسى الدلح بنجل شقيقه الدكتور وحيد والذي قام بخنقه وقتله أمام نجله المصاب بالطلقات النارية، ثم قام كمال بقتل ابنه رميًا بالرصاص عقب إخراجهما من السيارة، وقام وحيد “فتحي عبدالوهاب بسرقة خاتم الشيخ موسى”.

 

احداث مسلسل الكتيبة ١٠١ الحلقة ١٠

ظهرت مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 بنت أحد العناصر التكفيرية،  ممسكة بورقة كتاب ودخلت إلى والدتها في العشة التي يسكنون فيها، وقابلت أمها فوجدت معها كتاب فأخذته منها بالقوة وقالت لها من أعطاكي هذا فردت الطفلة لقيته بره.

وخلال مسلسل الكتيبة ١٠١ الحلقة ١٠ ، مزقت الأم الكتاب وقالت لطفلتها لو أبوكي شاف الكتاب في إيدك هيموتك ويموتنا.

الكتيبة 101 الحلقة 10.. زوجة تكفيري لطفلتها: لو أبوكي شاف كتاب في إيدك هيموتنا

مسلسل الكتيبة ١٠١ الحلقة ١٠.. القوات المسلحة تثأر للشهداء بعد حادث «الفنطاس»

كما شهدت الحلقة 10 من مسلسل الكتيبة 101 أحداث مفاجئة تقابل الدكتور وحيد زعيم التهريب "فتحي عبدالوهاب"  مع القيادي التكفيري أبو أسامة الذي قال له أنا تركت عمي موسى واخترتكم أنتم، فرد عليه أبو أسامة وقاله له هناك طلب غالي مطلوب منك، ورد وحيد ما هو الطلب، فقال أبو أسامه اذبح عمك موسى الدلح"خالد الصاوي"

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