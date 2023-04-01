أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10.. بعد طلاق عائشة بن أحمد من طارق لطفي

لقى مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 اهتمام الكثير من المتابعين في العاشر من رمضان 2023 بعد انقلاب أحداث المسلسل في آخر حلقتين.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10

وتصدر مسلسل “مذكرات زوج” الحلقة 10 تريند البحث على موقع “جوجل” وتطبيق “تويتر” خصوصًا بعد انفصال الفنان طارق لطفي “رؤوف” عن زوجته الفنانة عائشة بن أحمد “شيرين” بعد الكثير من الخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10

انفصل الثنائي طارق لطفي “رؤوف” وعائشة بن أحمد “شيرين” بشكل رسمي ليعيش رؤوف في حالة عزلة ويردد: “مش عايز أشوف حد ولا طايق نفسي ولا عايز اتكلم مع اي مخلوق”.

لتبدأ عائشة بن أحمد “شيرين” في العودة إلى حياتها الطبيعية والتركيز أكثر في تربية أولادها.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج 2023

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة مواعيد عرض مسلسل “مذكرات زوج” استعداداً لمشاهدة الحلقة الجديدة وهي الـ9.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

والجدير بالذكر، يتناول مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسؤوليات والضغوطات التي تجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجد أحد الأطراف عدم سماع الطرف الآخر له مما يجعله يسعى لتغيير حياته بشتى الطرق، وتستمر الأحداث.

اقرأ أيضا: