مسلسل رسالة الإمام.. أبطال الحلقة العاشرة عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي

تعرض اليوم السبت العاشر من شهر رمضان أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة ١٠ الذي يقدم دور البطولة فيه الفنان خالد النبوي، عن قصة حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي.

ابطال مسلسل رسالة الإمام الحلقة ١٠

ويقوم ببطولة مسلسل رسالة الإمام الحلقة ١٠ حسب الظهور كلا من : فاتن سعيد، مونيكا هاني، سماح السعيد، جيهان خليل، أحمد غزي، سامح السيد، سلمى أبو ضيف، خالد القيش، النجمة أروى جودة، أمنية العربي، أمير صلاح الدين، فدوى عابد، أحمد عابد، محمد علاء، حمزة العيلي، خالد أنور، أيمن طعمة، الفنان القدير جمال عبد الناصر، أحمد رفعت، أحمد الرافعي.

وفي أحداث الحلقة السابقة من مسلسل رسالة الإمام، تنتهي الحلقة التاسعة بمشهد نيران تلتهم حجرة الإمام الشافعي وعلمه الذي دونه وجمعه خلال الفترة الماضية خلال نومه، فتصرخ ابنتا الشافعي لتنتهى الحلقة دون تفاصيل عن سبب الحريق.

كما أظهرت في أحداث الحلقة السابقة ظهور شابا في السوق بحثًا عن دار ابن عبدالحكم، إلى أن يلتقي مرافق الإمام الشافعي يوسف بن يحيى البويطي، وقبل أن يصلا الإثنان يظهر مشهد نيران تلتهم حجرة الإمام الشافعي.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة ١٠

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة ١٠، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.



قصة مسلسل الإمام الشافعي



وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة ومحاولات انفصالية وتشتتا مذهبيا وضغوطا اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.



