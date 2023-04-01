محاولات إخوانية لتشويه «رسالة الإمام».. وباحثون: عمل عظيم يعلو بالقيم الروحية

كثّفت المواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية منذ إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل «رسالة الإمام»، التشكيك والهجوم على العمل الدرامي، وشنت بالتزامن مع لجان الجماعة الإلكترونية، حملة مبكرة ضد العمل الدرامي، باصياد الأخطاء دون النظر إلى المردود الإيجابي للعمل الفني في إحياء شخصية أثرت في العالم العربي والإسلامي وعلى وجه الخصوص مصر، التي كان لها القدر الكبير من الفوز بالإمام الشافعي سواء بعلمه أو بتعلمه من علماءها وشيوخها وبحثه الدؤوب في كافة ربوعها عن المراسلات والمخطوطات الخاصة بالإمام الليث بن سعد، إضافة إلى فقهه الميسر الذي ما زال يعمل به في أرجاء مصر حتى الآن ويدرّس داخل الأزهر الشريف.

لم ينتبه عناصر وموالو الجماعة الإرهابية ولجانهم الإلكترونية للتنويه الذي وضعه القائمون على العمل الدرامي في حلقات المسلسل المذاعة بأن بعض حكايات وشخصيات العمل الدرامي من وحي خيال المؤلف للضرورة الدرامية، مؤكدين أن العمل الدرامي هو رؤية درامية مستوحاة من أحداث تاريخية.

وتداولت لجان الإخوان الإلكترونية صورة للفنان خالد النبوي أثناء ارتدائه زي الإمام الشافعي وهو يضع نظارة على عينيه، زاعمين أن هذا مشهد من داخل العمل الفني تم تصويره، معلقين عليها بأن النظارة لم تكن قد صنعت في زمن الإمام الشافعي، لكن الحقيقة هي أن اللقطة من كواليس العمل أثناء مراجعة الممثل للسيناريو وليست من المسلسل.

فيما ادعا ممدوح إسماعيل، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، الهارب خارج البلاد والموالي للإخوان، المعروف بمؤذن برلمان الإخوان، أن هناك خطة لتشويه سيرة الإمام الشافعي، زاعمًا في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك اعتماد على إسقاط الثوابت من خلال مخاطبة الجمهور الكبير الذي لا يقرأ، وتعمد إلى تضليله بالمسلسل التلفزيوني.

العمل عظيم ويمجد تاريخ الإمام والشافعي بريء من تجارة الإخوان بعلمه

قال الدكتور الدكتور صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التشدد الديني الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن مسلسل رسالة الإمام الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، عمل فني عظيم يمجد تاريخ الإمام ويعلو بالقيم الروحية والإيمانية لدى محبي الإمام خاصة والمسلمين عامة.

وأضاف القاسمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإخوان ولجانهم يسعون بشكل مستمر في إطلاق الشائعات والنقد الهدام واتهام الدولة بالقصور واتهام شرفاء الوطن من ممثلين وكتاب ومخرجين بأنهم يشوهون الدين ويتجاوزون في حق الإمام، ولو كان الإمام بيننا الآن لاعب بالعمل ورقي لغته الفنية ولوجه النقد للجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن كل نجاح ينسب إلى الدولة المصرية أو الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد اخفاق لهم، لذا هم على طول الطريق ضد نجاحات الدولة بأي صورة من الصور.

وأوضح القاسمي أن الإمام الشافعي بريء من محاولات الإخوان التجارة بعلمه السامي وتاريخه المجيد، وكل من ساهم في هذا العمل الرائع له الأجر بإذن الله حتى ولو كان هناك بعض الأخطاء التي لم تؤثر في جودة العمل، لأن هذا اجتهاد من كل من عمل على وصوله إلينا بهذه الجودة والحرفية، واجتهادهم مقبول بإذن الله و لهم أجره.

وأشار القاسمي إلى أن أي عمل فني قد يكون هناك بعض الثغرات الفنية أو بعض أوجه النقد التي يتناول بها أهل التخصص من النقاد والفنانين جودة النص والعمل وأداء الفنانين، ولكن ما يحدث على الساحة الآن من محاولات الجماعة الإرهابية تشويه العمل الفني، فهو ما يحدث دائمًا معهم نتيجة لحالة اللا وعي التي يعيشون فيها.

الأعمال الدينية تكذب ادعاءات الإرهابية

وأكد طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية القيادي المنشق عن الجماعة، أن تنظيم الإخوان يدعي أن الدولة المصرية تحارب الدين، فأتت الأعمال الدرامية الدينية وفي مقدمتها مسلسل رسالة الإمام ليكذب ادعاءتهم.

وأضاف البشبيشي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مهاجمة العمل الدرامي رسالة الإمام، متوقعة من لجان وذباب الإخوان الالكتروني يأتي لعد أسباب هامة، أبرزها كرههم للفنان خالد النبوي، الذي قام ببطولة مسلسل ممالك النار، والذي جسد فيه شخصية سلطان مصر طومان باي الذي كشف دموية الاحتلال العثماني لمصر.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن السبب الحقيقي وراء هجوم الإخوان ولجانهم الإلكترونية على العمل الدرامي ومحاولات التقليل منه، كون رسالة الإمام ينشر فكر الإمام الشافعي الوسطي وولعه بمصر واحترامه لها وتعلمه من علمائها.

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة ومحاولات انفصالية وتشتتا مذهبيا وضغوطا اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي ليسهم تواجده في مصر فى تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.