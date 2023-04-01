السيسى: لن ننسى الثمن الكبير الذى دفع من أرواح الشهداء لتحقيق الأمن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا لن ننسى الثمن الكبير الذي دفع من أرواح ودماء شهدائنا والمصابين الذين سقطوا فى الحرب من أجل الاستقرار والأمن والأمان لكل مصر وسيناء.

وأضاف، في كلمته خلال تكريمه عددًا من مقاتلي القوات المسلحة ومشايخ سيناء، أن سيناء عادت كاملة لنا بعيدًا عن الأشرار الذين كانوا يتواجدون بها واستمرت الحرب لعشر سنوات، مؤكدًا أن النجاح الأخير الذي تم تحقيقه جاء لأنه تضافرت الجهود واجتمعت كل القلوب وعندما حدث ذلك كانت نتيجته كبيرة.

وتابع أن الاحتفال الذي سيقام على أرض سيناء سيكون له شكل آخر غير الذي اعتدنا عليه خلال السنوات السابقة.