أسامة الأزهري: الرئيس الجزائري بومدين كان له بصمة لا تُنسى فى حرب أكتوبر

قال الشيخ أسامة الأزهري، الرئيس الجزائري هواري بومدين كان له بصمة واضحة في دعم مصر والقوات المسلحة في حرب أكتوبر عام 1973.

القدوم إلى مصر سيراً

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هواري بومدين اقتدى بشخص جزائري سبقه في القدوم إلى الدولة المصرية سيراً إلى الأزهر الشريف، وهذا دليل على أن الهمم تولد الهمم والنجاح يولد النجاح.

وأضاف في حديثه، أنه انطلق مع ثلاثة من أصدقاءه عبر صحراء تونس ليأتوا إلى مصر ولكن لم يستطيعوا هؤلاء الرجال تكملة الرحلة إلى مصر بينما استطاع هواري بومدين وحده الوصول ودخول الأراضي المصرية سيراً على الأقدام.

العلاقات المصرية الجزائرية

وأشار إلى أنه عاش في القاهرة أربع سنوات، وعندما تقلد منصب الرئاسة في الجزائر جاء إلى مصر في زيارة له أيام الرئيس جمال عبد الناصر وكان له استقبال حافل من قبل الرئاسة المصرية آنذاك.

وذكر أنه عام 1969 اتخذ قرار بتعريب الجزائر بعد أن أثر عليها الاستعمار بصورة كبيرة على هويتها، ولهذا تم بناء المدارس على غرار التعليم الأزهري، كما تم الاستعانة بعدد كبير من شيوخ الأزهر.