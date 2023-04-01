السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف ووكيل الأزهر يزوران الدكتور أحمد عمر هاشم للاطمئنان على صحته

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "شرفت الآن بزيارة أستاذنا الأستاذ الدكتور المحدث أحمد عمر هاشم، وأطمئن كل محبيه أنه بخير ويتماثل جيدا للشفاء، نسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء العاجل وأن يحفظه للأمة عالما ومحدثا، كما نسأل الله العلي العظيم أن يجزي سيادة الرئيس عن وقفته الكريمة معه كل خير".

كما زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بالمستشفى، وذلك للاطمئنان على صحته، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة بالجزائر.

ونقل وكيل الأزهر للدكتور أحمد عمر هاشم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودعائه له بالشفاء العاجل.

من جانبه، توجه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، لسرعة تدخل فضيلته وتواصله مع الجهات المسئولة داخل مصر، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الإمام الطيب، وأن يوفقه دائما للوقوف بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكيل 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر كبار العلماء بالأزهر

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