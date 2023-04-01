حب الوطن أقوى.. اللصوص أوقفوا نشاطهم في حرب العاشر من رمضان واختفت الجريمة

يحتفل اليوم جموع المصريين بذكرى حرب العاشر من رمضان 1973 الملحمة التي يفخر بها الشعب المصري بعد مرور ما يزيد على 50 عاما على الانتصار ودحر العدو.

«أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب».. مثل شعبي قديم طبقه المصريون في أيام الحرب، حيث تم تنحية كل الخلافات جانبا وتكاتف الجميع في روح وطنية عالية ينشدون النصر ويتابعون بيانات القوات المسلحة لحظة بلحظة فرحين بما حققه أبطال الجيش المصري من عبور قناة السويس وتلقين العدو درسا قاسيا.

خلال أيام الحرب وعلى غير العادة لاحظ رجال الشرطة تراجعا كبيرا في معدل الجريمة ولم تتلق أقسام الشرطة بلاغات بوقوع جرائم سرقة أو نشل وهو ما أكدته تقارير مصلحة الأمن العام عقب انتصارات 10 رمضان وتضمنت أن حركة الجريمة في الفترة من ‏6‏ وحتى يوم ‏21‏ أكتوبر قد انخفضت عن مثيلتها في العام السابق من‏95‏ جناية عام‏ 1972‏ إلى ‏71‏ جناية في أيام الحرب وبنسبة كبيرة هي‏26%، كما تراجعت أرقام جنايات السرقة الكبرى‏ والتي استعدت أجهزة الأمن لمواجهة الزيادة المتوقعة فيها من ‏11‏ جناية في نفس الفترة من العام السابق إلى‏7‏ جنايات وبنسبة‏40%، وسجلت جرائم السرقة الصغيرة انخفاضا يزيد عن‏ 35%‏ في المدة نفسها‏.‏

وتكرر الأمر بجرائم النشل اليومية حيث سجلت انخفاضا ملحوظا وصل إلى ما يزيد على‏ 45‏% عما كانت عليه قبل الحرب‏، وخلال اليوم الثاني للقتال وهو يوم‏ 7‏ أكتوبر خلت مدينة القاهرة من جرائم النشل تمامًا، وبالنسبة لجرائم القتل فقد انخفضت أرقام جرائم القتل والشروع فيه خلال هذه الفترة بنسبة‏ 25‏% عن معدلها في العام الذي سبق الحرب‏، وسجلت المحاضر‏63‏ جناية قتل وشروع فيه مقابل‏82‏ جناية في عام‏ 1972.‏

ويتفق علماء السلوك الإجرامي على أن جرائم الآداب ترتفع معدلاتها خلال الحرب وبعدها‏،‏ إلا أنه بحسب محاضر الشرطة فإن هذا النوع من الجرائم يكاد يكون تلاشى، كما انخفضت جرائم الطريق العام فاختفت لأول مرة منذ زمن طويل تجمعات العابثين في شوارع وسط المدينة واختفت إلى حد كبير مضايقاتهم للمارة والسيدات، وانشغل الجميع بقضية الوطن وبأعمال الدفاع المدني، ففي الأسبوع من‏6‏ إلى ‏13‏ أكتوبر سنة ‏1972، سجلت المحاضر‏73‏ واقعة تعرض للسيدات في شوارع القاهرة‏،‏ أما في نفس الأسبوع من عام الحرب فلم تسجل المحاضر أكثر من‏20‏ واقعة.

وفيما يتعلق بجرائم سرقة السيارات فقد اختفت تماما من حركة الجريمة ومن محاضر الشرطة، وتم تفسير ذلك بأن هذا النوع من الجريمة كان يقدم عليه في الغالب شباب يرغب في الاستمتاع والمغامرة‏،‏ وقد وجد الشباب الآن نفسه فاختفت هذه الجريمة من سجلات الأمن العام‏.‏

ولم يختلف الأمر كثيرًا في ريف مصر حيث اختفت جرائم سرقة الماشية بالرغم من أن معدلها الطبيعي من‏ 30‏ إلى ‏40‏ حادثا خلال شهر‏، كذلك خلت السجلات من جرائم التلاعب والاختلاس في الجمعيات التعاونية الزراعية وقد كان معدلها ‏10‏ جرائم كل شهر‏،‏ كما خلت أيضا من جرائم النصب بالرغم من أنها من الجرائم التي تجد فرصة مواتية في أوقات الحروب وكانت محاضر الشرطة قد سجلت الكثير منها في شهر يونيو ‏1967 عام الهزيمة.