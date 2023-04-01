الحلقة العاشرة| مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة

مسلسل جعفر العمدة من المسلسلات التي تسجل أعلى نسب مشاهدة منذ عرض أول حلقة له، ومع نهاية الثلث الأول من شهر رمضان، مازال يتصدر التريند، للأحداث الكوميدية الاجتماعية التي تجري بين جعفر "محمد رمضان" وزوجاته الأربعة، على خلاق متابعة الجمهور لرحلته وسعيه في العصور على ابنه الذي يلعب دوره "أحمد داش" والذي خطف منه منذ أكثر من 19 عاما ولا يعرف هويته الحقيقة وإن كان قتل أو لا يزال حيا.

أحداث الحلقة التاسعة من جعفر العمدة

يترقب جمهور الفنان محمد رمضان عرض الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة، وذلك بعد الأحداث الدرامية التي شهدتها الحلقات السابقة، وفي الحلقة التاسعة حملت مفاجأة للجمهور بعد أن «ثريا» لـ «كارم فتح الله» بعدما أعلن عن رغبته في الزواج منها لمكايدة «جعفر»، لتصفعه وتضر به أمام أهالي السيدة زينب وهو ما يعجب جعفر حتى وافق على ردها له مرة أخرى.

كما التقى جعفر بسيف في منزله لكن طردته «فاطمة» التي تقدمها الفنانة لبنى ونس، والدة «سيف» الذي يجسده الفنان أحمد داش، من بيتها بعد أن أخبرها أنه يعامل «سيف» مثل ابنه، وصرخت فيه " ده إبني مش ابنك" كونها تعلم جيدًا أنه ولده.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة

ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة اذ يتم عرض مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً على قناة dmc، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما يعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15، وتكون الإعادة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرا.

فريق عمل مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023

ويضم مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من نجوم الفني بجانب الفنان محمد رمضان، أبرزهم، زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.