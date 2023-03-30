الحلقة 8 مسلسل جعفر العمدة.. مي كساب تترجى محمد رمضان لإعادتها

حاولت مي كساب الزوجة الأولى لمحمد رمضان في الحلقة 8 من مسلسل “جعفر العمدة” ترضيته من أجل إعادتها لعصمته من جديد إلا أنه رفض للمرة الثالثة وقال لها: "انتي وطيتي بوستي أيده تبقى قليلة ورخيصة انتي تمشي ومشوفكيش معدية من قدام باب المكتب واسم جعفر العمدة ميتنطقش على لسانك تاني يا أخت صبحي ترموستات".

الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة

وكانت مي كساب قبلت يد كارم شقيق إيمان العاصي الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في المسلسل من أجل إعادة ابنها لها والذي تم اختطافه منذ ١٩ عامًا أمام أهالي الحارة وهو ما شاهده جعفر العمدة وقام بتطبيقها.

وأضاف: "أنا مش عارف أنا اتجوزتك إزاي وناسبت أهلك أنا كدة رقيتك وكبرتك لكن أنتي مقدرتنيش ومرمغتي اسمي في التراب عشان كدة أنا مش عايزك تاني ومشوفش وشك تاني".

مسلسل جعفر العمدة يعرض بشكل حصري على دي إم سي وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

أبطال و صناع مسلسل جعفر العمدة

وهو من بطولة محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

جعفر العمدة هو التعاون الثالث محمد رمضان والمخرج محمد سامي فسبق وتعاونا في عدد من الأعمال الناجحة منها مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.