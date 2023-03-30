الخميس 30 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

الحلقة 8 «جعفر العمدة».. إسماعيل ينوي تسليم بلال شامة لـ«محمد رمضان»

محمد رمضان
محمد رمضان

نوى إسماعيل شقيق الصديق المقرب لـ«بلال شامة» الذي خطف ابن محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة منذ 19 عامًا وكان ابنه من زوجته الأولى مي كساب الذي تم اختطافه أثناء ولادته في المستشفى.

تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة

واستشاط إسماعيل غضبًا بعدما وجد بلال شامة يصرف أموال السرقة التي قاموا بها سوا على نفسه ومزاجه وبضع السيدات اللاتي يسهر معهن دون أن يعطي إسماعيل جقه، فقال الأخير بالتواصل مع شقيقه ليخبره أنه نوى تسليم بلال شامة لجعفر العمدة مقابل الأموال.

جعفر العمدة هو المسلسل الوحيد في الموسم الرمضاني الحالي الذي تم تصوير كافة مشاهده قبل شهر رمضان حيث بدأ النجوم محطات التصوير قبل فترة طويلة من اقتراب الشهر لينتهوا منه مع حلوله.

جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

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جعفر العمدة هو التعاون الثالث محمد رمضان والمخرج محمد سامي فسبق وتعاونا في عدد من الأعمال الناجحة منها مسلسلى «الأسطورة» الذي تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذي تم عرضه في عام 2020.

ويعرض المسلسل بشكل حصري على “دي إم سي” وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه 40 مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

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