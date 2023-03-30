الحلقة 8 «جعفر العمدة».. عايدة تفتح قلبها لـ«صفصف» وتحكي سبب حبس والدها

بعد المشاجرة التي نشبت بين صفصف التي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة وزينة الزوجة الرابعة له، بدأت صفصف في مصالحة عايدة كي تفتح لها قلبها وتحكي عن والدها وحيثيات حبسته.

وقالت هالة صدقي لها: "مالك يا عايدة قاعدة زي شجرة الصبار" لترد عليها عايدة: "رغم أني مضايقة منك إلا أني بحب أقعد معاكي أنا مش مكسوفة من أبويا لأنه مش مجرم دا دخل السجن بسبب لغبطة في شغله والديون اللي عليه لكنه مش مجرم".

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه 40 مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

ويعتبر التعاون الثالث محمد رمضان والمخرج محمد سامي فسبق وتعاونا في عدد من الأعمال الناجحة منها مسلسلي "الأسطورة" الذي تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذي تم عرضه في عام 2020.