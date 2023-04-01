السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب التقدم للدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم خلال الفترة من أول أبريل الحالي وحتى نهاية مايو 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة (www.sgg.eg).

يأتي هذا في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ المنوفية، حرص القيادة السياسية بالاهتمام بقضية تغير المناخ والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء بمختلف نواحي الحياة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية  الوطنية لتغيير المناخ 2050.

وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة  التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كل الجهات طبقًا لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة، موضحًا أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد المشروعات التي تقدمت لمحافظة المنوفية بالدورة الأولى للمبادرة  بلغت (142) مشروعاً متنوعاً وتم اختيار 61 مشروعًا مستوفيًا للمواصفات والمعايير وتصعيد عدد (6) مشروعات للمشاركة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27  بشرم الشيخ.

142 مشروع 2023 أهداف التنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية الحفاظ على البيئة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية القطاع الخاص

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