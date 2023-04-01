السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: التاريخ سيظل شاهدًا على نجاح المصريين فى حرب العاشر من رمضان

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب: «إننا ونحن نحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان، يتوجب علينا التقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة، في ذكرى النصر والفداء».

وأضاف «إدريس» في بيانٍ له، أن مصر التي عبرت خط بارليف المنيع وحققت نصرًا مبينًا، تعبر الآن من أزمات اقتصادية أصابت العالم كله جراء الحرب "الحرب الروسية- الأوكرانية" ووباء فيروس كورونا، وصولًا للتنمية الشاملة وظهور المشروعات والإنجازات في ربوع مصر كافة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التاريخ يظل شاهدًا على نجاح المصريين في التحول من الهزيمة للنصر في حرب العاشر من رمضان، ومن الأزمات للإنجازات مؤخرًا، حيث ظهرت التنمية على أرض الفيروز وامتدت لربوع البلاد كافة.

ونوه "إدريس" إلى أن حرب العاشر من رمضان نستلهم منها دروسًا عديدة في الفداء والتضحية، وإرادة لا تلين في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال وتكون شاهدة على قوة وإرادة الجيش المصري العتيد.

الاوكرانية الحرب الروسية ـ الأوكرانية العاشر من رمضان خط بارليف عضو مجلس النواب قوات المسلحة

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