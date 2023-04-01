السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على «مستريحة المفروشات» بسوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات لتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المفروشات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين ممارسة المذكورة نشاطاً احتيالياً على النحو المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة

الأكثر قراءة

السماح بدخول وجبات للمشجعين قبل الإفطار بمباراة الأهلى والهلال

إقبال جماهيرى كبير فى الليلة الثانية من «هل هلالك» (صور)

حبس عصابة سرقة هواتف محمولة من محل فى الإسكندرية

«أيام العطش والحرب 4».. أحمد سويلم: حرق العلم الإسرائيلى كان أكبر من العطش

الأهلى يواجه الهلال السودانى لحجز تذكرة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

بتكلفة 18 مليون جنيه.. رصف المسار السياحى بإدفو فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا