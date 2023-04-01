مرتضى منصور: لا أعرف سبب عدم الإعلان عن عقوبة كهربا حتى الآن

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يعلم سر عدم الإعلان عن عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي حتى الآن، متسائلا: هل هناك من يخشى عقوبته؟.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "الحديث عن أرقام عقود لاعبي الزمالك، أمر طبيعي أن يضم النادي لاعبين بمقابل مادي وليس مجانا".

وأضاف قائلا: "واجهنا ظروفًا صعبة من أزمة الحجز على أرصدة النادي ثم إيقاف قيد اللاعبين".

وأكد مرتضى منصور أنه على جماهير الأبيض أن تفرح بجلب هذه الصفقات بالرغم من الأزمة المالية التي كان يمر بها النادي والحجز على الحسابات والخلافات على قيدهم، كما أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لم يعتمد عليهم.

وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي: "لم أعتذر لأحد حفاظا على كرامة وكبرياء نادي الزمالك".

وقال مرتضى منصور: "خرجت من كل الأزمات مرفوع الرأس من أجل جماهير نادي الزمالك".

الزمالك دون راحة لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض لقاء المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح ناصر منسي، لاعب الزمالك، في دخول التاريخ بعد تسجيل هاتريك في المريخ السوداني، ليصبح أول لاعب يسجل للزمالك هاتريك في دور المجموعات بنظامه الحديث في دوري أبطال أفريقيا.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد مباراة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز فريق الزمالك على المريخ السوداني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط.