السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أول تعليق من جاريد كوشنر على توجيه اتهامات لدونالد ترامب

ترامب وكوشنر
ترامب وكوشنر

قال جاريد كوشنر، أقرب الأصدقاء وزوج إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن لائحة الاتهام "مثيرة للقلق"، مضيفًا: "أعتقد أن ما تم الإعلان عنه الليلة الماضية أمر غير مسبوق"، حسبما نشرت وكالة بلومبرج.

وأكد قائلًا: "أعتقد أن هذا يظهر بوضوح الخوف الذي يشعر به الديمقراطيون من ترامب والقوة السياسية التي يتمتع بها"، متابعًا: "بصفتي أحد أفراد الأسرة، من الواضح أنني وإيفانكا نحبه كثيرًا، وكان من الصعب مشاهدة خصومه سياسيًا وهم يواصلون خرق كل معيار على مدى السنوات الماضية لمحاولة القبض عليه، ورأيناهم يتهمونه بالتواطؤ مع روسيا، ويعزلونه، ورأيناهم يقتحمون منزله، وكل هذا استمرار لغرضهم".

واستطرد كوشنر الذي شغل منصب مستشار ترامب : "ما سأقوله هو أنني كنت بجانبه خلال الكثير من هذه الحالات، وقد جعله ذلك أقوى وعزمه على مواجهة تحديات كبيرة للقتال من أجل التغيير، والقتال من أجل الشعب الأمريكي، أصبح أقوى".

ماذا حدث مع ترامب 

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن جو تاكوبينا، محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أوضح أن "ترامب" لن يتم تقييد يديه عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل، في نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، وذلك بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه بين فريق الدفاع والمدعين في مانهاتن.

وأضاف "تاكوبينا" في خلال تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتوقع أن يكون الاعتقال مجرد إجراء روتيني يوم الثلاثاء، عندما يمثل "ترامب" أمام المحكمة؛ لمواجهة لائحة اتهام في أعقاب تحقيق أجرته هيئة محلفين كبرى في دفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، خلال حملته لانتخابات عام 2016.

وقال "تاكوبينا": "لا أعرف كيف سيسير هذا الأمر، لا يوجد مرجع حول كيفية محاكمة رئيس سابق للولايات المتحدة أمام محكمة جنائية"، ولم يتسن الوصول إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن؛ للرد على تعليقات المحامي، وقال "تاكوبينا" إن "ترامب" وفريق دفاعه فوجئوا بخبر لائحة الاتهام، مُضيفًا: "في البداية شعرنا جميعًا بالصدمة، لم نصدق أنهم سيمضون بالفعل قدمًا في هذا الإجراء؛ لأنه لا توجد جريمة".

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