الشرطة الأمريكية: هناك احتمالا بالتجمهر أمام الكونجرس بعد لائحة اتهام ترامب

قالت الشرطة الأمريكية المسؤولة عن حماية الكونجرس، أن قوات إنفاذ القانون لا ترى أي تهديدات محددة وموثوقة ضد مبنى الكابيتول أو مكاتب الولاية.

وأكدت أن هناك احتمالا بالتجمهر بعد لائحة اتهام ترامب، حيث أكد محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضح أن "ترامب" لن يتم تقييد يديه عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل، في نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه بين فريق الدفاع والمدعين في مانهاتن.

وقالت الشرطة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع مكاتب مجلس الشيوخ، أعضاء الكونجرس ليسوا في جلسة، ولن يعودوا إلى واشنطن حتى 17 أبريل، بعد عطلة مقررة مسبقًا.

وأضافت الرسالة: "شرطة الكونجرس تعمل مع الشركاء في قوات إنفاذ القانون، لذلك قد تلاحظ وجودا أكبر للقوات في الكابيتول"، مضيفة أنهم يراقبون أي تداعيات يمكن أن تحدثها الاحتجاجات على مكتب ولاية أعضاء مجلس الشيوخ أيضا.

ورفضت شرطة الكابيتول التعليق على البريد الإلكتروني أو أي تغييرات أمنية محتملة في الأيام المقبلة.

وفي خلال تقرير عرضته قناة “القاهرة الإخبارية”، قال محامي ترامب، إنه يتوقع أن يكون الاعتقال مجرد إجراء روتيني يوم الثلاثاء، عندما يمثل "ترامب" أمام المحكمة؛ لمواجهة لائحة اتهام في أعقاب تحقيق أجرته هيئة محلفين كبرى في دفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، خلال حملته لانتخابات عام 2016.

وقال "تاكوبينا": "لا أعرف كيف سيسير هذا الأمر، لا يوجد مرجع حول كيفية محاكمة رئيس سابق للولايات المتحدة أمام محكمة جنائية"، ولم يتسن الوصول إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن؛ للرد على تعليقات المحامي، وقال "تاكوبينا" إن "ترامب" وفريق دفاعه فوجئوا بخبر لائحة الاتهام، مُضيفًا: "في البداية شعرنا جميعًا بالصدمة، لم نصدق أنهم سيمضون بالفعل قدمًا في هذا الإجراء؛ لأنه لا توجد جريمة".