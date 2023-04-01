السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محامى ترامب: موكلى لن يقبل بأى صفقة للإقرار بالذنب

ترامب
ترامب

قال المحامي الخاص بالرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إن موكله سيسلم نفسه للمدعي العام، لكنه لن يقبل بأي صفقة للإقرار بالذنب، وأضاف بقوله، موكلي قرر القتال قضائيًا حتى النهاية. 

وقال مدعي عام مانهاتن إن تدخل الجمهوريين في قضية ترامب يُشكل انتهاكا خطيرا من قبل الكونجرس الأمريكي. 

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء المقبل، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، بعدما وجهت إليه رسميا تهمة في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسميا إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وأعلنت محامية ترامب سوزان نيتشيليس في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس "نتوقع أن تتم تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء".

وكان متحدث باسم النيابة العامة في مانهاتن أفاد في وقت سابق بأنه تم التواصل مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه، من أجل مثوله لتلاوة الاتهام"، بعدما أيدت هيئة محلفين كبرى توجيه الاتهام إليه في هذه القضية الجنائية.

وندد ترامب في بيان بـ"ملاحقة سياسية وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".

وتوعد بأن "هذه الملاحقة سوف ترتد عكسيا على جو بايدن"، الرئيس الديمقراطي الذي يتهمه ترامب منذ أكثر من سنتين بـ"سرقة" الانتخابات منه.

ولجأ الملياردير الذي أحدث انقلابا منذ 2015 في النظام السياسي في الولايات المتحدة، إلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" ليندد بخصومه وكتب "إنهم يلاحقونني بصورة واهية ومعيبة لأنهم يعلمون أنني بجانب الشعب الأمريكي وأنه لا يمكنني الحصول على محاكمة عادلة في نيويورك"، المدينة الديموقراطية بغالبيتها والتي يتحدر منها.

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