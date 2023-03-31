الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد عرض مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 9 وتوقيت الإعادة عبر قناة DMC

مسلسل سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو

نستعرض موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 وتوقيت الإعادة عبر شاشة قناة DMC والذي يقدم بشكل حصري للفنانة مي عز الدين والفنان أمير كرارة خلال أيام شهر رمضان المبارك 2023/1444 حيث يرغب قطاع كبير في متابعة الحلقات يوميا عقب التطور والمثير للأحداث خلال الحلقات السابقة.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 عبر قناة DMC

اختارت قناة DMC التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل سوق الكانتو للعرض عبر شاشتها طوال أيام شهر رمضان المبارك حيث يعرض عبر شاشة “دي إم سي” في تمام الساعة 9 مساءا ويعاد مرتين الأولى الساعة 2:00 ظهرًا والثانية الساعة 1:00 ظهر اليوم التالي.

فيما يعرض المسلسل عبر المنصة الرقمية Watch It التابعة أيضًا لشركة المتحدة في تمام الساعة 9:30 مساءا والتي يفضلها حاليا عدد كبير من عشاق الدراما الرمضانية حيث يتمكن من متابعة الأحداث دون فواصل إعلانية تجعل المشاهدين يملون من المتابعة.

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ملخص أحداث مسلسل سوق الكانتو للفنانة مي عز الدين

تدور أحداث المسلسل الرمضاني سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق بيع الملابس المستعملة بوسط البلد حول شاب مصري يدعى طه تنقلب حياته عقب مشاجرة بينه وبين أحد التجار يدخل على إثرها المستشفى ويتحول من بعدها إلى بلطجي ويقع في قصة حب مع فتاة أجنبية.

وتتناول الحلقة التاسعة محاولة كشف راوية والتي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين لـ(طه) سر طر والدتها له حيث تأكد له وجود مشاكل قديمة بين عائلته وعائلتها مما جعل هناك حرج في اكتمال علاقتهما معًا.

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أبطال مسلسل سوق الكانتو

زاد البحث عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9 وتوقيت الإعادة عبر قناة DMC حيث يضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم أمير كرارة ومي عز الدين وأحمد صلاح حسني وفتحي عبد الوهاب ومها نصار وعبد العزيز مخيون ومحمود البزاوي المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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كواليس تصوير مسلسل سوق الكانتو 

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو سوق الكانتو الحلقة 9 أمير كرارة مي عز الدين قناة dmc

رئيس التحرير

وائل لطفي

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