مسلسل جميلة.. مواعيد الحلقة التاسعة والقنوات الناقلة

حالة من التشويق والإثارة شهدتها الحلقة السابقة من مسلسل جميلة، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث زاد البحث عن موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة.

شهدت الحلقة السابقة مزيد من الصراعات التي تحاول جميلة التصدي لها، وأخرها تسريب فيديو لمامتها شهيرة، والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، يتضمن الفيديو مشاهد غرامية مع صديقها طارق نصار والذي يقوم بدوره الفنان سامح الصريطي.

كما تضمنت الحلقة السابقة من مسلسل جميلة، انهيار أكرم شقيق جميلة والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي، بعد معرفة موضوع تسريب الفيديوهات لوالدته.

من ناحية أخري تواصل عبير صبري، طليقة زوج جميلة، محاولاتها للإيقاع بين زياد وجميلة، وتخريب الحياة على الأسرة، من أجل الفوز بقلب زياد مرة أخرى والرجوع لها.

لم يقف شريف زوج شقيقة جميلة، والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل، مكبل الأيدي أمام وصية والد جميلة، بل رفع قضية على جميلة، بمحض التوكيل العام الذي حصل علية من زوجته، من أجل عدم التصرف في الميراث.

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:



هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها في رمضان 2023 يومياً في الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.

تدور قصة مسلسل جميلة، الذي أثار إعجاب الكثيرين منذ الحلقة الاولي، حول ريهام حجاج، التي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث يسلط المسلسل الضوء على المشكلات التي تواجه جميلة في عملها، وبيتها، والتي تتمثل في الميراث الذي كتبه والداها لها قبل وفاته.

تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.