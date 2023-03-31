الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مسلسل جميلة.. مواعيد الحلقة التاسعة والقنوات الناقلة

جميلة
جميلة

حالة من التشويق والإثارة شهدتها الحلقة السابقة من مسلسل جميلة، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث زاد البحث عن موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة.

شهدت الحلقة السابقة مزيد من الصراعات التي تحاول جميلة التصدي لها، وأخرها تسريب فيديو لمامتها شهيرة، والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، يتضمن الفيديو مشاهد غرامية مع صديقها طارق نصار والذي يقوم بدوره الفنان سامح الصريطي.

txt

مخرج مسلسل «جميلة»: «لم ننتهِ من التصوير حتى الآن»

كما تضمنت الحلقة السابقة من مسلسل جميلة، انهيار أكرم شقيق جميلة والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي، بعد معرفة موضوع تسريب الفيديوهات لوالدته.

من ناحية أخري تواصل عبير صبري، طليقة زوج جميلة، محاولاتها للإيقاع بين زياد وجميلة، وتخريب الحياة على الأسرة، من أجل الفوز بقلب زياد مرة أخرى والرجوع لها.

لم يقف شريف زوج شقيقة جميلة، والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل، مكبل الأيدي أمام وصية والد جميلة، بل رفع قضية على جميلة، بمحض التوكيل العام الذي حصل علية من زوجته، من أجل عدم التصرف في الميراث.

txt

من وحى مسلسل «جميلة».. كيف يمنع الآباء أبناءهم من دفع ثمن أخطائهم فى المستقبل

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:


هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها في رمضان 2023 يومياً في الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.

تدور قصة مسلسل جميلة، الذي أثار إعجاب الكثيرين منذ الحلقة الاولي، حول ريهام حجاج، التي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث يسلط المسلسل الضوء على المشكلات التي تواجه جميلة في عملها، وبيتها، والتي تتمثل في الميراث الذي كتبه والداها لها قبل وفاته.

تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

جميلة مسلسل جميلة قصة مسلسل جميلة مواعيد عرض مسلسل جميلة مواعيد اعادة مسلسل جميلة مسلسلات المتحدة مسلسل جميلة الحلقة 9 ريهام حجاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

«التايم» تكشف خطط التصعيد الأمنى فى أمريكا بعد توجيه اتهام جديد لترامب

كان يعانى من مرض نفسى.. انتحار شاب فى أبوقرقاص بالمنيا

ضخ 50 طن أرز بالمعارض في دمياط

إحباط تهريب «تليسكوب أسلحة» و22 ألف جنيه بمطار سوهاج

«الفنجرى»: الخداع والخطة المحكمة حققا لمصر النصر فى العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط