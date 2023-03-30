الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مخرج مسلسل «جميلة»: «لم ننتهِ من التصوير حتى الآن»

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

قال سامح عبد العزيز، مخرج مسلسل جميلة، إن فريق عمل مسلسل "جميلة" بذل مجهودا كبيرا جًدا سواء أمام الكاميرا أو خلفها، لافتًا إلى أن كل العاملين في المسلسل مترابطين، معقبًا: "ما زلنا نصور حتى الآن، و لم ننتهِ من التصوير".

وأضاف المخرج سامح عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن المفاجأة في المسلسل، أن هناك نسبة كبيرة من الوظائف المهمة التي تشغلها المرأة، معقبًا:"أنا شايف المرأة أصبحت تقود الطائرة وفي السلك الحربى أيضًا".

وأكد المخرج سامح عبدالعزيز، أن الفنانة ريهام حجاج موهوبة جدًا، وتركز في التصوير، متابعًا: "لديها نضج يريحنى أيضا،  كما أن يسرا اللوزي تقدم دور مهم جدًا، وكل الأدوار مهمة جداً، والخطوط كلها متشابكة".

مواعيد عرض مسلسل جميلة

وتعرض الحلقة 8 من مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج اليوم على قناة cbc الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 8.30 صباحاً، وتعرض على قناة cbc دراما الساعة 7.30 مساء والاعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 ظهراً.

كما تعرض الحلقة على قناة ONالساعة 11.30 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً، وعلى قناة on دراما الساعة 8.45 مساء والاعادة الساعة 12.30 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، وعلى قناة الحياة الساعة  1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch itالساعة 6.30 مساء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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