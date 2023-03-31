الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم

طارق لطفي
طارق لطفي

تصدر موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم ترنيد السوشيال ميديا من قبل متابعين الدراما الرمضانية على فضائية سي بي سي خلال شهر رمضان 2023.

ولقى مسلسل مذكرات زوج اهتمام كثيرين خصوصاً بعد انقلاب احداث المسلسل يومياً وينتج عنها مفاجآت غير متوقعة من الفنان طارق لطفي.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

ومسلسل مذكرات زوج تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، كتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، إخراج تامر نادي.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الجمعة

وتعرض مجموعة قنوات cbc على تقديم مواعيد مختلفة لعرض مسلسل مذكرات زوج اليوم الجمعة حيث الحلقة التاسعة من أحداث المسلسل الاجتماعي فالعرض الأول للحلقة في تمام الساعة 8:45 مساء، والعرض الثاني للحلقة 9 اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: الرأسي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاتجاه: 5/6.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الجودة: SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: الرأسي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاتجاه: 5/6.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الجودة: HD.

مسلسل «مذكرات زوج»

يشارك في «مذكرات زوج» بجانب طارق لطفي نخبة من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، سماء إبراهيم، علي الطيب، نور النبوي، هناء الشوربجي، فرح يوسف، إدوار.

والجدير بالذكر، تتوالى وتيرة الأحداث في الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، الذي يعرض على شبكة قنوات cbc منذ بداية رمضان، ويتناول المسلسل قضية اجتماعية تتناسب مع جميع أفراد الأسرة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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