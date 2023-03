الحلقة التاسعة| مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 والإعادة

تتصدر الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع محركات البحث والتريند في مصر منذ عرضها مساء أمس حتى الآن، بظهور النجم أحمد السقا ضيف شرف أثناء رحلة الكبير أوي في بحثه عن مربوحة التي خطفها أحد غريبي الأطوار الذي لعب دوره الفنان الكبير علاء مرسي، وبدأ رواد منصات التواصل الاجتماعي يبحثوا عن مواعيد إعادة عرض الحلقة وكذلك موعد الحلقة التاسعة التي ستشهد عودة الكبير وزوجته للمزاريطة بعد رحلة كان هدفها العمل والنزهة في القاهرة بناء على نصيحة خبيرة العلاقات.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 7

شهدت أحداث الحلقة الثامنة بذهاب الكبير ونفادي وريجاتا إلى أحمد السقا حيث قاموا بالجلوس معه وسط إندهاش أحمد السقا من أشكالهم، وحكى له الكبير عن مربوحة ليخبره السقا أن مربوحة لديه وأنه قام بخطفها من عين صاحبها، وسط غضب الكبير الشديد من كلامه، ليكتشف الكبير أن مربوحة هي حصان، ويقوم بتقبيله وشكره.

يحكي الكبير عن قصة خطف مربوحة، ويتعاطف معه السقا ويقرر مساعدته، ومن ناحية أخرى كان فخري يحكي قصص لمربوحة، ومربوحة تأقلمت على وضعها الجديد وعلى حبها للمخدة وتحدثه على أنه حسن خطيبها.

ويقومان باللعب مع بعض ومع أدوات المنزل الذي يعاملهم فخري على أنهم أشخاص حقيقين، ومربوحة تبدو أنها اعتادت على هذا الأمر، إلى أن وصلها الكبير واكتشف مكانها مصادفة وبلغ الشرطة، ولأول مرة يخبر مربوحة أنه يحبها، الأمر الذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي.

أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فما زال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 والإعادة

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوى 7 للنجم أحمد مكى مساء اليوم الجمعة 31 مارس 2023، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

فريق عمل الكبير الجزء السابع في رمضان 2023

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.