الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عرض وإعادة مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 بطولة ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مساء اليوم، مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، والمذاع على قنوات الحياة وDMC وDMC دراما، ومنصة Watch it.

 

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

وشهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6، وجود “بثينة” داخل مكتب “عمرو” بعد أن ترك الأخير سريره عقب خلود زوجته «عاليا» للنوم، وذهب إلى مكتبه، وهو نفس الحال الذى حدث لـ«بثينة» التي تركت سريرها وذهبت لمكتبه، وبعد دقائق قليلة، استيقظت «عاليا» من نومها واكتشفت عدم وجود «عمرو» بجوارها وذهبت للبحث عنه.

وانتهت، الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة، بتعرض مراد مكرم (أمجد) أثناء استقلاله السيارة، عقب اتصاله بسائقه الشخصي، ليوصله إلى أحد الأماكن لأنَّه لا يستطيع القيادة بسبب تعبه الشديد، وأثناء سيرهما على الطريق فوجئ «أمجد» بسيارة تُسرع نحوه، لتنتهي الحلقة باصطدام السيارتين، إلى أن تكتشف الحلقة السابعة، مساء اليوم، حقيقة الحادث.

ياسر جلال: «علاقة مشروعة» يقدم الكثير من الرسائل والمسلسل اجتماعى بالدرجة الأولى

رمضان 2023| ملخص أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6 ومنصات العرض

مواعيد عرض وإعادة مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

يعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6 والقنوات الناقلة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحا و1:30 ظهرا، ويعرض أيضا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً.

 

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

يذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه اكثر من  خمسة مرات في اليوم .

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

 

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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