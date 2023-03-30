يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن مواعيد إعادة عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8 اليوم الخميس في ثامن أيام رمضان الكريم 2023.

وتناولت الحلقة السابعة من مسلسل “مذكرات زوج” العديد من الأحداث والخلافات بين بطل العمل الفنان طارق لطفي “رؤوف” وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد التي تقوم بدور شيرين.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل “مذكرات زوج”

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل “مذكرات زوج”، ظهور الفنانة جيهان الشماشرجي في دور "هدى"، حيث يقابلها رؤوف (طارق لطفي) في المسرح الخاص بفهمي (أسامة أبو العطا)، وتسمعه أثناء حديثه مع شقيقه سيف (حازم إيهاب)، حول المشاكل التي يعاني منها مع شيرين (عائشة بن أحمد)، ويشعر بالوحدة رغم عيشه معهم، وتخبره هدى أنها على أتم استعداد لسماع المشاكل التي يعاني منها، لتسلط الحلقة الضوء على بداية تقاربهما من بعضهما البعض.

ومن ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج، يستقيظ “رؤوف” من نومه لا يتذكر أي شيء بسبب حالة السكر التي انتابته جراء حفل الرقص والغناء الذي شارك فيه، فيخبره صديقه “ياسر” بما فعل لكنه لا يتذكر، ويتحاوران سويًا في أمور الزواج، فيشير “ياسر” إلى زواج “رؤوف” الذي حدث مبكرًا بعد تخرجه من الجامعة، ليرد عليه بأن إلحاح والدته كان سببًا في ذلك، وتفعل نفس الأمر مع شقيقه الأصغر “سيف”.

مواعيد إعادة عرض مسلسل “مذكرات زوج” الحلقة 8 اليوم الخميس

يعرض “مذكرات زوج” حصريًا على قناة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة 1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة "WATCH IT".

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في الساعة 11:15 مساءً، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

أبطال مسلسل “مذكرات زوج” رمضان 2023

ويشارك في بطولة مسلسل “مذكرات زوج” كلا من: الفنان طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، على الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج تامر نادي.