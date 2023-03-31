الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سانشيز» يبحث مع رئيس الصين موقف بكين من حرب أوكرانيا

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

شجع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة في بكين، الرئيس الصيني شي جينبينغ على الاتصال بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمضي نحو تسوية للنزاع.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي في مقر السفارة الإسبانية في العاصمة الصينية إنه أبلغ شي «قلقه حيال العدوان غير القانوني لبوتين على أوكرانيا»، لافتا الى أنه ناقش معه أيضا الموقف الصيني من النزاع والذي نشر في وثيقة في فبراير.

وأضاف: «شجعت الرئيس شي على التحدث إلى الرئيس زيلينسكي ليتمكن من الحصول على معلومات مباشرة عن خطة السلام لدى الحكومة الأوكرانية»، مؤكدا أن هذه الخطة تحظى بدعم إسبانيا.

بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الاسباني الرئيس الصيني شي جينبينغ زيلينسكي

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