رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

بعث الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان .

وجاء نص البرقية كالآتي: "بالأصالة عن نفسى والإنابة عن كل منسوبى جامعة سوهاج يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم ولشعب مصر العظيم، وأبنائه من أبطال القوات المسلحة، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، اليوم الذي يسجله التاريخ بأحرف من نور، فقد صدق الله وعده وأعز جنده فتحررت أرض ‏سيناء من دنس الاحتلال بأيدي قواتنا المسلحة الباسلة، هذه الذكري التي تحل علينا بنسائمها فى شهر مبارك لتذكرنا بعظمة من سبقونا فى الدفاع عن أوطانهم، والتي ستبقي درسًا ملهمًا يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل".

وتحية إجلال وإكبار لشهدائنا من رجال القوات المسلحة، الذي كان انتصارهم في ‏أيام مباركة من شهر رمضان المبارك انتصاراً للشرف والكرامة والثقة بالنفس، لتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة آمنة .

حفظكم الله لمصر قائداً وزعيماً صادقاً.. وحفظ مصر بكم وجعلها دوماً حصناً منيعاً فى وجه الطغاةِ والمتربصين، داعياً المولى أن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا في عزة وكرامة وتلاحم جيشاً وشرطةً وشعباً وفى نمو وريادة".

كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة مماثلة، لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.