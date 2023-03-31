الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر»: مصر تعبر نحو مرحلة فارقة من عمرها السياسى

دكتور رضا فرحات
دكتور رضا فرحات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر بالنداء، الذي وجهه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية للمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على نجاح الحوار الوطني والخروج بنتائج وتوصيات وقرارات تلبي كافة طموحات المواطنين من خلال الدعوة غير المسبوقة للجميع للجلوس على طاولة الحوار وتقديم كافة المقترحات الخاصة بهم وهو ما يساهم في تحقيق حالة من التوافق في الرؤى.  

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: «مصر تعبر نحو مرحلة فارقة من عمرها السياسي لا استثناء ولا إقصاء فيها لأحد ودعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لمشاركة الجميع تؤكد أن مصر تفتح ذراعيها للجميع للجلوس على طاولة الحوار، لبناء جبهة داخلية قوية تستطيع التصدي للتحديات الإقليمية والدولية وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني هو نقطة بداية حقيقية لبناء حياة حزبية وديمقراطية قوية تقوم على التعددية السياسية».

وتابع فرحات: الاستعانة بأصحاب الخبرات والأكاديميين والاستماع لجميع الكيانات السياسية والأحزاب والمجتمع الأهلي وغيرها لوضع مقترحات غير تقليدية وخارج الصندوق ما يؤكد جدية الدولة في إنجاح الحوار الوطني، لافتًا إلى أن نتائج وتوصيات الحوار الوطني يجب أن تكون ملزمة وتنفذ بشكل سريع، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار المأمول وزيادة فرص توفيرمناخ مناسب للتنمية وجذب الاستثمارات، وعودة الصناعات الوطنية، وتقليل مساحة الاستيراد لصالح الصناعة الوطنية، والقدرة على الإنتاج والمنافسة العالمية، عبر المساهمة في تطويرالتعليم وجعل مخرجاته مناسبة للأسواق داخليًا وخارجيًا، وكذلك توسيع الرقعة الزراعية، وتطوير البحوث في مجال المزروعات حفاظًا على المياه والتقليل من الهدر، وتوفير السلع الأساسية والغذاء دون الاعتماد على الخارج لتجنب أي أزمات دولية متوقعة.

دكتور رضا فرحات حزب المؤتمر ضياء رشوان الحوار الوطنى أصحاب الخبرات

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