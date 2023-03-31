الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسام حسنى يكشف موعد طرح فيلم تامر حسنى الجديد «تاج»

حسام وتامر حسني
حسام وتامر حسني

يستعد المنتج حسام حسني لدخول سباق موسم عيد الأضحي المبارك بإنتاج فيلم "تاج"، وهو العمل الذي يلعب بطولته شقيقه النجم تامر حسني.

وأوضح حسام حسني، في بيان صحفي، أن فكرة فيلم "تاج" ستكون جديدة من نوعها وتقدم لأول مرة بالوطن العربي، على أن يعلن الفترة المقبلة عن مشروعات سينمائية ودرامية ضخمة.

وأكد حسني أن العمل تم تصوير جزء كبير منه على أن يستكمل وينتهي تصويره عقب إجازة عيد الفطر القادم، لافتًا إلى أن العمل سيكون مليئًا بالتفاصيل الكوميدية والأكشن.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني والمطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

جدير بالذكر أن أولى تجارب حسام حسني الإنتاجية كانت مشاركته في إنتاج فيلم "البدلة"، الذى حقق منذ طرحه أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، وآخر إنتاج له فيلم "بحبك" موسم صيف 2022 الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

كان قد نشر النجم تامر حسنى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة جمعته بشقيقه الأكبر حسام حسنى، خلال إنتاجهما لفيلم بحبك الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقد علق عليها قائلًا:"أخويا الغالى، حبيب قلبى حسام ربنا يوفقك فى إنتاج الفيلم اللي جاى "بحبك"، إن شاء الله ربنا يكرمك على قد تعبك أنت وحبيبى وعشرة عمرى الأستاذ أحمد الدسوقى، وحبيب قلبى المحترم أستاذ أحمد بدوى، فى إنتاج الفيلم، كلكوا تعبتوا وكل أبطال الفيلم، وكل فريق العمل من صُناع وعُمال وإن شاء الله ربنا يكرمنا كلنا".

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