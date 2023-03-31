الكورة في رمضان ..الأهلي يهزم الوداد المغربي ويتصدر مجموعته الإفريقية 2017

في التاسع من شهر رمضان الموافق الرابع من يونيو عام 2017، استضاف الأهلي فريق الوداد المغربي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأدار المباراة الحكم التونسى يوسف السرايري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، ليرفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن زاناكو الزامبي، بينما توقف رصيد الوداد عند ثلاث نقاط وظل في المركز الثالث واحتل القطن الكاميروني المركز الرابع والأخير بدون رصيد.

وتبادل الفريقان الهجمات في بداية الشوط الأول ومن أول فرصة حقيقية في الدقيقة 23 تلقى جونيور أجايي تمريرة عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع وسدد كرة أرضية ارتدت من الحارس وتابعها مؤمن زكريا لداخل المرمى مسجلا هدف التقدم للأهلي.

في الدقيقة 43 لاحت فرصة خطيرة للوداد عندما استغل ويليام جيبور خطأ سعد سمير وراوغه داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الحارس شريف إكرامي وأبعدها الدفاع.

في الشوط الثاني غابت الخطورة على المرميين حتى الدقيقة 78 عندما مرر علي معلولو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع ووصلت إلى جونيور أجايي الذي سددها داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني.

حاول الوداد تحسين النتيجة في الدقائق الأخيرة لكنه لم يشكل خطورة على مرمى شريف إكرامي وكاد مؤمن زكريا يسجل الهدف الثالث عندما انطلق بمجهود فردي في هجمة مرتدة ووصل إلى حدود منطقة الجزاء لكنه سدد فوق العارضة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

مثل الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير وعلي معلول وعبد الله السعيد "حسام غالي ق 63" وعمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان "رامي ربيعة ق81" ومؤمن زكريا وجونيور أجاى "عماد متعب ق87".