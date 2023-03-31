الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكورة في رمضان ..الأهلي يهزم الوداد المغربي ويتصدر مجموعته الإفريقية 2017

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد عام 2017

في التاسع من شهر رمضان الموافق الرابع من يونيو عام 2017، استضاف الأهلي فريق الوداد المغربي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأدار المباراة الحكم التونسى يوسف السرايري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، ليرفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن زاناكو الزامبي، بينما توقف رصيد الوداد عند ثلاث نقاط وظل في المركز الثالث واحتل القطن الكاميروني المركز الرابع والأخير بدون رصيد.

وتبادل الفريقان الهجمات في بداية الشوط الأول ومن أول فرصة حقيقية في الدقيقة 23 تلقى جونيور أجايي تمريرة عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع وسدد كرة أرضية ارتدت من الحارس وتابعها مؤمن زكريا لداخل المرمى مسجلا هدف التقدم للأهلي.

في الدقيقة 43 لاحت فرصة خطيرة للوداد عندما استغل ويليام جيبور خطأ سعد سمير وراوغه داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الحارس شريف إكرامي وأبعدها الدفاع.

في الشوط الثاني غابت الخطورة على المرميين حتى الدقيقة 78 عندما مرر علي معلولو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع ووصلت إلى جونيور أجايي الذي سددها داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني.

حاول الوداد تحسين النتيجة في الدقائق الأخيرة لكنه لم يشكل خطورة على مرمى شريف إكرامي وكاد مؤمن زكريا يسجل الهدف الثالث عندما انطلق بمجهود فردي في هجمة مرتدة  ووصل إلى حدود منطقة الجزاء لكنه سدد فوق العارضة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

مثل الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير وعلي معلول وعبد الله السعيد "حسام غالي  ق 63" وعمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان "رامي ربيعة ق81" ومؤمن زكريا وجونيور أجاى "عماد متعب ق87".

دورى ابطال افريقيا الاهلى الوداد المغربي مؤمن زكريا جونيور أجايي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

«التايم» تكشف خطط التصعيد الأمنى فى أمريكا بعد توجيه اتهام جديد لترامب

ضخ 50 طن أرز بالمعارض في دمياط

وزير الرى: طوارئ لضمان مناسيب الترع والمصارف خلال فترة أقصى الاحتياجات

ضبط المتهمين بقتل مسجل خطر وإصابة آخر فى بركة السبع

ضبط 69 سلاحًا ناريًا و290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط